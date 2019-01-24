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Общество

Экс-заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова вышестоящий суд оставил под стражей

Постановление Приморского районного суда Санкт-Петербурга об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении экс-заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, сроком до 12 февраля, Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений, сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Отмечается, что Александр Кузнецов и его защитник просили суд апелляционной инстанции избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определённых действий. В ходе прений Александр Кузнецов выразил готовность строить со следствием конструктивный диалог.

Защитник обвиняемого указала, что больший вред ходу расследования может причинить свободная пресса, присутствующая в зале, а не Александр Кузнецов, поскольку процесс проходил в открытом режиме. Однако, ходатайств о проведении судебного заседания в закрытом режиме стороны не заявляли.

Александр Кузнецов

Ранее ПАИ сообщало, что в отношении вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова 14 декабря были проведены следственные действия сотрудниками правоохранительных органов. Также в отношении Александра Кузнецова было возбуждено уголовное дело. Губернатор Михаил Ведерников отметил, что региональная исполнительная власть работает в тесном взаимодействии с правоохранительными органами по данной ситуации. 

15 декабря Александру Кузнецову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ. После допроса в качестве обвиняемого чиновник не признал вину и вместе с защитниками попросил суд избрать меру в виде домашнего ареста, для этого супруга вице-губернатора арендовала квартиру.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 12 февраля 2019 года.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников отмечал, что региональная исполнительная власть работает в тесном взаимодействии с правоохранительными органами по данной ситуации. Ранее Михаил Ведерников не раз говорил, что борьба с коррупцией - один из приоритетов его работы.

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  • Уголовное дело Александра Кузнецова
Александр Кузнецов заключён под стражу до 12 февраля Показания против Александра Кузнецова дал экс-директор подведомственных госкомитету по строительству организаций Срок задержания вице-губернатора Александра Кузнецова продлен на 72 часа В отношении вице-губернатора Александра Кузнецова возбуждено уголовное дело Администрация Псковской области: В отношении вице-губернатора Александра Кузнецова проводятся следственные действия
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