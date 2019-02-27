Ирина Богачёва: Отмена налога по программам «Земский доктор» и «Земский учитель» — хорошее решение

18:03, 27 февраля 2019, ПАИ

«Я приветствую решение об отмене налога по программам «Земский доктор» и «Земский учитель». Это хорошее решение, все-таки больше будет сумма» - заявила депутат Псковского областного Собрания, главный врач Островской межрайонной больницы Ирина Богачёва в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

По словам Ирины Богачёвой, всё, что делается плюсом, — хорошо, но сумма доплат, которая предусмотрена сегодня по этим программам, как считает она, не достаточная.

Она также напомнила, что в послании президент предложил снять возрастные ограничения для участия в программе «Земский доктор», чтобы специалисты старше 50 лет могли получить единовременную выплату при переезде на работу в сельскую местность. «Теперь люди пенсионного возраста из центральных городов России, может быть, захотят на старости поехать работать в село», - отметила Ирина Богачёва.

Она добавила, что программа «Земский доктор» уже активно работает. «Новшество, что теперь будет программа «Земский учитель», - еще одну категорию квалифицированных специалистов подключают к этой программе», - сказала Ирина Богачёва.

Напомним, что президент России Владимир Путин поручил освободить участников программ «Земский доктор» и «Земский учитель» от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с «подъемных», которые им выделяются при переезде в глубинку. Глава государства обратил внимание участников встречи на то, что после того, как соответствующие госпрограммы стали финансироваться напрямую из федерального бюджета, ее участники получают по 870 тысяч рублей, вместо обещанного одного миллиона, а фельдшер получает не 500 тысяч, а 435 тысяч рублей «подъемных».