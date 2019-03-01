Ольга Родина: С вручением свидетельств о регистрации флага и герба мы начинаем новый этап развития Псковской области

11:29, 01 марта 2019, ПАИ

«Сегодня мы начинаем новый этап развития Псковской области», - заявила корреспонденту Псковского агентства информации руководитель общественной организации «Вечевой орден» и регионального движения «Волонтеры Победы» Ольга Родина после состоявшейся сегодня, 1 марта, церемонии вручения свидетельств о государственной регистрации официальных символов региона – флага и герба.

Она напомнила слова губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о том, что сегодняшнее событие займёт достойное место в истории региона. «Очень радостно было видеть много молодежи в зале: были юнармейцы, были суворовцы. Радостно было видеть их восприятие. Им было интересно, они полностью это поддерживают. Получилось очень живо», - поделилась Ольга Родина впечатлениями от церемонии.

По её словам, очень интересно наблюдать за тем, как молодежь относится к этим символам: «Они не вызывают отторжения, какого-то бюрократизированного подхода. Молодежи интересно».

Напомним, геральдическая символика региона разработана по инициативе Михаила Ведерникова. На протяжении 25 лет Псковская область была единственным субъектом РФ, у которого не было своего флага и гимна, а используемый герб не соответствовал современным геральдическим требованиям и не был внесен в государственный геральдический регистр РФ.

Работа над эскизами официальных символов региона продолжалась 9 месяцев при активном участии общественности, искусствоведов, экспертов-геральдистов , специалистов музейного и архивного дела, а также деятелей культуры и искусства. В результате кропотливой работы итоговые эскизы символов прошли широкое обсуждение, экспертизу и были одобрены на заседании Геральдического совета при Президенте РФ.

Депутаты Псковского областного собрания, учитывая значимость события, абсолютным большинством голосов поддержали инициативу Общественной палаты Псковской области и одобрили новые геральдические символы региона.

20 февраля на заседании Геральдического совета было принято решение о внесении герба и флага Псковской области в государственный регистр России под номерами 12152 и 12153.