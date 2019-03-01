Наталья Никифорова о госрегистрации флага и герба: Сегодняшний день навсегда войдёт в историю Псковской области

11:54, 01 марта 2019, ПАИ

«Сегодня очень торжественный и знаковый день, он навсегда войдет в историю Псковской области», - заявила председатель Псковского регионального отделения общественной организации «Союз женщин России» Наталья Никифорова корреспонденту Псковского агентства информации после состоявшейся сегодня, 1 марта, церемонии вручения свидетельств о государственной регистрации официальных символов региона – флага и герба.

Наталья Никифорова отметила, что сегодняшний день важен для всех жителей региона, потому что 25 лет Псковская область была единственным субъектом Федерации, у которого не было официальных символов. «Символы, безусловно, нужны. Это объединяющие элементы, которые вызывают у каждого человека чувство гордости. Я рада, что у нас произошло это событие, тем более в день памяти погибших десантников 6-й роты», - сказала она.

Наталья Никифорова также подчеркнула важность того, что День флага и герба Псковской области» войдёт в календарь региональных памятных дат.

Напомним, геральдическая символика региона разработана по инициативе Михаила Ведерникова. На протяжении 25 лет Псковская область была единственным субъектом РФ, у которого не было своего флага и гимна, а используемый герб не соответствовал современным геральдическим требованиям и не был внесен в государственный геральдический регистр РФ.

Работа над эскизами официальных символов региона продолжалась 9 месяцев при активном участии общественности, искусствоведов, экспертов-геральдистов, специалистов музейного и архивного дела, а также деятелей культуры и искусства. В результате кропотливой работы итоговые эскизы символов прошли широкое обсуждение, экспертизу и были одобрены на заседании Геральдического совета при президенте РФ.

Депутаты Псковского областного собрания, учитывая значимость события, абсолютным большинством голосов поддержали инициативу Общественной палаты Псковской области и одобрили новые геральдические символы региона.

20 февраля на заседании Геральдического совета было принято решение о внесении герба и флага Псковской области в государственный регистр России под номерами 12152 и 12153.