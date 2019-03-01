Валерий Павлов о вручении свидетельств о регистрации флага и герба: Ритуал был очень строгий, значимый и воспринялся с энтузиазмом

14:02, 01 марта 2019, ПАИ

«Ритуал был очень строгий, значимый и воспринялся с энтузиазмом», - заявил Псковскому агентству информации член общественной палаты Псковской области Валерий Павлов после состоявшейся сегодня, 1 марта, церемонии вручения свидетельств о государственной регистрации официальных символов региона.

Он подчеркнул, что Псковская область была единственным регионом России, у которого не было официально утвержденных символов. Валерий Павлов напомнил, что под эгидой губернатора Псковской области Михаила Ведерникова был создан областной геральдический совет. «Он работал достаточно настойчиво и продолжает работать сейчас», - заметил член Общественной палаты региона. Он добавил, что на заседании все участники конкурса эскизов официальных символов региона получили специальные дипломы.

«Сегодня ритуал был очень коротким, весь актив областной участвовал», - прокомментировал Валерий Павлов церемонию вручения свидетельств. Он уточнил, что руководитель Геральдического совета при президенте России Георгий Вилинбахов вручил свидетельства губернатору, также на церемонии выступил полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан. «Потом был хороший концерт симфонического оркестра. По-моему, очень достойно все прошло», - поделился Валерий Павлов.

Он подчеркнул, что геральдический совет продолжит работу, потому что текст гимна Псковской области утвержден только в первом чтении - до сих пор нет музыки. Собеседник ПАИ напомнил, что будет проведен анонимный конкурс – эксперты будут прослушивать музыку, не зная, кто её автор. «Я считаю, это правильно, чтобы не было дрязг и различных субъективных мнений», - заявил Валерий Павлов. Затем экспертный совет определит лучшую музыку, и депутаты Псковского областного Собрания утвердят гимн во втором чтении.

«Мне кажется, это важно, потому что в июне у нас Ганзейские дни, и, конечно, надо, чтобы гимны города и области звучали достойно», - отметил член Общественной палаты региона. По его мнению, нужно сделать хорошую запись музыки без текста и акапелла. Валерий Павлов считает, что в этом могут принять участие симфонический оркестр областной филармонии, детский хор, а также Псковская епархия, у которой есть неплохой хор. «Есть еще работа, и я надеюсь, что она будет в апреле-мае завершена окончательно», - заключил Валерий Павлов.

Напомним, геральдическая символика региона разработана по инициативе Михаила Ведерникова. На протяжении 25 лет Псковская область была единственным субъектом РФ, у которого не было своего флага и гимна, а используемый герб не соответствовал современным геральдическим требованиям и не был внесен в государственный геральдический регистр РФ.

Работа над эскизами официальных символов региона продолжалась 9 месяцев при активном участии общественности, искусствоведов, экспертов-геральдистов , специалистов музейного и архивного дела, а также деятелей культуры и искусства. В результате кропотливой работы итоговые эскизы символов прошли широкое обсуждение, экспертизу и были одобрены на заседании Геральдического совета при президенте РФ.

Депутаты Псковского областного собрания, учитывая значимость события, абсолютным большинством голосов поддержали инициативу Общественной палаты Псковской области и одобрили новые геральдические символы региона.

20 февраля на заседании Геральдического совета было принято решение о внесении герба и флага Псковской области в государственный регистр России под номерами 12152 и 12153.