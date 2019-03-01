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Александр Голышев: Официальные символы Псковской области роднят человека со своей землей

«Сегодняшний день очень важен для жителей Псковской области. Когда мы говорим об идентичности человека, он должен иметь всё: фамилию, имя, отчество, прописку, знать историю своих родителей, края, страны. Все это сконцентрировано в символах государственной власти. Это то, что роднит человека со своей землей», - заявил председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Голышев в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации после состоявшееся сегодня, 1 марта, церемонии вручения свидетельств о государственной регистрации официальных символов региона – флага и герба.

Александр Голышев

Александр Голышев отметил, что новые поколения будут рождаться и жить с этой данностью. «Им должно быть всё понятно, что это за барс, как он появился на псковском гербе, что это гимн, кто его написал — с этого начинается уважение и к региону и стране в целом», - подчеркнул он.

Председатель регионального отделения РВИО также назвал замечательным событием появление Дня герба и флага Псковской области среди региональных праздничных дат. «Это очень правильное решение и то, что у нас будет посвящен целый день официальным символам нашей земли - принципиально правильная позиция. Это основа гражданской ответственности, патриотического воспитания», - заключил Александр Голышев.

Напомним, геральдическая символика региона разработана по инициативе Михаила Ведерникова. На протяжении 25 лет Псковская область была единственным субъектом РФ, у которого не было своего флага и гимна, а используемый герб не соответствовал современным геральдическим требованиям и не был внесен в государственный геральдический регистр РФ.

Работа над эскизами официальных символов региона продолжалась 9 месяцев при активном участии общественности, искусствоведов, экспертов-геральдистов, специалистов музейного и архивного дела, а также деятелей культуры и искусства. В результате кропотливой работы итоговые эскизы символов прошли широкое обсуждение, экспертизу и были одобрены на заседании Геральдического совета при президенте РФ.

Депутаты Псковского областного собрания, учитывая значимость события, абсолютным большинством голосов поддержали инициативу Общественной палаты Псковской области и одобрили новые геральдические символы региона.

20 февраля на заседании Геральдического совета было принято решение о внесении герба и флага Псковской области в государственный регистр России под номерами 12152 и 12153.

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