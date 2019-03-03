III-й этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью пройдет 9 марта

18:00, 03 марта 2019, ПАИ

9 марта состоится III-й этап Чемпионата и Первенства Псковской области и СЗФО по автомобильному многоборью, сообщили Псковскому агентству информации в региональной Федерации автоспорта.

Программа соревнований 9 марта:

- с 8:30 до 10:00 состоится регистрация иногородних участников, выдача стартовых номеров, контрольных карт ознакомления в помещении клуба центра загородного отдыха «Лукоморье» (деревня Молочково Печорского района). Запасное место – картодром «Печорский» (42-й км трассы Псков - Рига);

- с 9:15 до 10:30 – ознакомление с трассой;

- с 10:45 до 12:15 – первый контрольный заезд;

- с 12:30 до 13:45 – официальная церемония открытия;

- с 12:45 до 13:45 – перерыв. Ралли-такси от раллийной команды Псковской области «Скобари»;

- с 14:00 до 17:00 – контрольные заезды участников;

- 17:30 – публикация предварительных результатов:

- 17:45 – публикация официальных результатов;

- с 18:00 до 18:30 – награждение победителей в помещении клуба центра загородного отдыха «Лукоморье».

С 1 по 7 марта с 10:00 до 17:00 (в рабочие дни) проходит прием заявок и регистрация участников по телефону: 75-33-70, либо e-mail: faspo@inbox.ru.

К участию в соревновании допускаются все желающие, имеющие лицензию РАФ категории не ниже «Е». На одном автомобиле возможно участие не более 4-х водителей.

Команда может состоять не более чем из 5-ми участников, зачет по 3-м лучшим. Для участников Первенства от 12 до 18 лет необходимо нотариально заверенное разрешение родителей на участие в соревнованиях по автомобильному спорту.

Соревнование организует и проводит «Кураж Клуб» при поддержке Молодежного центра при МБО ДО «ШИ им. С. С.Гейченко» и Федерации автомобильного спорта Псковской области.

Напомним, I-й этап областного автомногоборья состоялся 19 января на картодроме «Печорский». Его победителем в абсолютном зачете стал пскович Алексей Блохин. II-й этап прошел 9 февраля в деревне Алтун Новоржевского района. В абсолютном зачете победу одержал петербуржец Александр Шуляев.