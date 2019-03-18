Запутанная история

17:50, 18 марта 2019, ПАИ

Власти Псковской области готовы оказать всю необходимую помощь семье Перчиковых из Себежского района. Об этом заявила первый вице-губернатор Вера Емельянова, которая сегодня, 18 марта, в составе созданной по поручению главы региона комиссии работала на территории района. Елене Перчиковой помогут трудоустроиться в сфере здравоохранения, а ее дочери, Тасе Перчиковой, - продолжить учебу. Кроме того, если семья захочет переехать, ей также окажут содействие (подробности).

Напомним, в декабре 2018 года стало известно, что 12-летняя Тася (Таисия) Перчикова из деревни Томсино Себежского района написала письмо на сайт президенту РФ Владимиру Путину. В нем она просила главу государства подарить ее маме, Елене Перчиковой, мотоблок. Девочка поясняла, что маме трудно обрабатывать огород после работы медсестрой в больнице.

Мотоблок семья не получила, зато история попала в СМИ, в Томсино приехали журналисты, в соцсетях начался сбор средств для Перчиковых. А еще спустя некоторое время прокатилась новая волна публикаций: о том, что из-за повышенного внимания прессы Тася и ее мама стали объектами настоящей травли, которую, якобы, развязали в отношении «приезжих выскочек» (Перчиковы переехали в Себежский район из Ленинградской области) их соседи.

Скандальные публикации привлекли внимание властей. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников распорядился создать комиссию с участием региональных чиновников и детского омбудсмена для проверки всех обстоятельств дела (подробности). Сегодня, 18 марта, члены комиссии во главе с первым-вице-губернатором Верой Емельяновой выехали на место событий (подробности).

Проверкой изложенных в публикациях фактов о травле и угрозах занялись и псковские правоохранители. Впрочем, в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области пришли к выводам, что они не подтвердились (подробности).

О том, что жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, заявила ПАИ и уполномоченная по правам детей в Псковской области Наталия Соколова (подробности).

А журналисты «Комсомольской правды – Псков», тем временем, задались вопросом: «Что не досказывает мама девочки из Псковской области, написавшей о мотоблоке президенту». Выяснилось, что довольно много. К примеру, что за женщиной числятся долги в 200 тысяч рублей, и соцзащита даже не смогла помочь ей в приобретении пресловутого мотоблока, поскольку его могли арестовать судебные приставы. А на присланные жертвователями деньги семья купила телевизор (подробности).

Свое «расследование» провела и редакция анонимного телеграм-канала «Псковский правдоруб». Его авторы пришли к выводу, что письмо Путину, скорее всего, написала сама не девочка, а ее мать. А что касается «травли», то ее в социальных сетях развернули против семьи Перчиковых вовсе не односельчане, а сетевые тролли: причем в основном – с фейковых одноразовых страниц (подробности).

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Ситуацию заметили и в Кремле: все-таки адресатом письма, с которого все и началось, был президент. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что «рука Москвы» вмешиваться не должна: «Мы здесь из Москвы с вами, оперируя отрывчатыми данными, вряд ли можем чем-то помочь». Однако подчеркнул, что разобраться в вопросе надо «по-человечески», без «примитивистских подходов в освещении» (подробности).

Собственно говоря, именно этим в Псковской области сегодня и занимаются.