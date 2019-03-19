Николай Хондзинский о движении Псковской филармонии к театру оперы и балета, местной публике и Фестивале русской музыки

16:37, 19 марта 2019, ПАИ

Послезавтра, 21 марта, Пскове откроется 45-й Фестиваль русской музыки имени Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова. В этом году программа юбилейного, единственного в России музыкального фестиваля в честь композиторов, непосредственно связанных с Псковской землёй, обещает быть особенно интересной.

В первый день перед публикой выступит знаменитый русский народный хор имени Митрофана Пятницкого, дважды — в субботу и воскресенье - на сцене большого концертного зала покажут красивейший балет Петра Чайковского «Лебединое озеро» в классическом исполнении артистов Имперского русского балета. На вторник запланирован детский концерт псковского симфонического оркестра с песочной анимацией. Закроет фестиваль, пожалуй, самый ожидаемый концерт оркестра Мариинского театра с солисткой-скрипачкой Аяко Танабе. Билетов на фестиваль практически не осталось, но если немного поторопиться, есть шанс не пропустить главное музыкальное событие весны.

Накануне открытия фестиваля художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра областной филармонии Николай Хондзинский ответил на несколько вопросов псковских журналистов относительно предстоящего праздника классической русской музыки.

- Каких сюрпризов ждать зрителям и почитателям Фестиваля русской музыки в этом юбилейном году?

- На этот раз фестиваль, как мне кажется, будет наиболее масштабным и насыщенным в сравнении с предыдущими годами. У меня была возможность просмотреть программы фестивалей прошлых лет, не все, но всё-таки. Также он получился достаточно компактным по мероприятиям, но каждое из них — яркое и важное для нашей публики событие.

Второй раз в этом сезоне на сцене большого концертного зала выступит балет Гедиминаса Таранды. Думаю, наше сотрудничество продолжится и дальше. Очень радостно, что это оказалось востребовано псковичами: пришлось даже добавить второй показ балета «Лебединое озеро». Это событие и для этой сцены, и для Пскова, потому что балет с живым оркестром — редкость для Пскова. Первый опыт был в начале сезона с «Шехеразадой», и вот мы продолжаем наше движение к театру оперы и балета на этой сцене.

Ну, и, конечно, закрытие фестиваля будет грандиозным по масштабу и насыщенности: впервые на псковской сцене выступит главный, лучший коллектив нашей страны — симфонический оркестр Мариинского театра. Такое событие нельзя пропустить всем тем, кто любит музыку в этом городе, а их всё больше и больше. Это отрадно.

- Публику ждёт классическое «Лебединое озеро»?

- Мы играем всё только «как написано», как того требует автор. Сегодня не все инструменты на репетиции. У нас есть небольшие сложности с музыкантами, которые работают в разных местах, поэтому пока мы ещё «собираем» «Лебединое озеро».

Событием для нашего оркестра и, уверен, для слушателей станет приезд концертмейстера Большого театра Александра Калашкова, который будет играть с нами «Лебединые озёра». Видите, понемногу приглашаем к себе главные театры страны, может быть, и до целого оркестра Большого театра дойдёт в скором будущем.

- Как наши музыканты восприняли возможность аккомпанировать балету?

- Несмотря на то, что балет — танец под музыку, а не музыка под танец, наша задача — создать максимально комфортные условия для артистов. «Лебединое озеро» — непростой балет, в нём много сольных эпизодов, к тому же для псковского оркестра не очень привычно, когда вопросы темпа и вступлений зависят не от прихоти маэстро, а от того, что здесь и сейчас происходит на сцене.

- Когда состоятся ваши репетиции с оркестром Мариинского театра?

- Мы репетируем 25 марта непосредственно в Санкт-Петербурге. Потом 27-го музыканты приезжают, у нас ещё одна небольшая акустическая репетиция, и потом концерт.

Приезд оркестра — сложное по логистике и организации мероприятие. Концерт должен был начаться в 19:00, но из-за некоторых организационных моментов выступление перенесено на 20:00. На всякий случай обращаю на это внимание, чтобы не было тех, кто придёт пораньше.

- Какие произведения услышит псковская публика?

- Прозвучат несколько знаковых сочинений. Одно из них, в первую очередь, знаковое для Псковской земли — увертюра Николая Римского-Корсакова к опере «Псковитянка». Прозвучит скрипичный концерт Петра Чайковского в исполнении Аяко Танабе, уже знакомой псковским слушателям. Во втором отделении концерта сыграем патетическую симфонию Чайковского — сочинение, о котором в двух словах и не скажешь. Эта музыка многое значит и для нашей истории, и для музыкантов по всему миру. В Пскове она звучит не так часто, как хотелось бы. Возможность услышать эту грандиозную русскую симфонию в исполнении феноменального оркестра Мариинского театра — уникальная возможность для наших слушателей.

- С каким чувством ждёте встречи с этим оркестром?

- Я сотрудничаю с ним уже несколько лет. Мы вместе играли симфонии Рахманинова, Чайковского, Моцарта, Бетховена... Достаточно много сочинений. Но всё равно каждый выход к этому оркестру — сложно передаваемые ощущения. Фантастические музыканты с потрясающей реакцией, оркестр, который действует, как единый организм. Роскошный коллектив, поэтому этой встречи я жду с особым трепетом, для меня это, действительно, очень важно.

- Почему, на ваш взгляд, фестиваль столько лет успешно проходит в Псковской области?

- В первую очередь, фамилии двух грандиозных авторов — Римского-Корсакова и Мусоргского — связаны с этой землёй, поэтому проведение здесь фестиваля совершенно обоснованно. Так же как, например, Пушкинский фестиваль поэзии, который ежегодно проходит в Псковской области. Так что всё логично. Как раз было бы странно, если бы в Пскове не было фестиваля, посвящённого этим двум композиторам. Уверен, что фестиваль будет жить, а уж мы приложим усилия к тому, чтобы каждая последующая встреча была ярче. Тем более интерес слушателей к музыке, к русской музыке, в частности, очень ощутим. Поэтому, конечно, будем расширять и делать фестиваль как можно более интересным. Ещё достаточно много опер, которые пока не звучали на псковской сцене. Работаем над этим.

- Исходя из чего вы делаете выводы о растущем интересе псковской публики?

- Исходя из заполняемости зала, из того, как раскупаются билеты на программы, которые интересны людям, хорошо разбирающимся в музыке. Я вижу реакцию публики и понимаю, что псковские слушатели хорошо образованы, им это интересно.