0
13:53
Начался демонтаж светодиодной подсветки с инсталляции «Россия начинается здесь» в Пскове
13:40
Музыкальные хиты и балет ждут псковичей выставке «Свадьбе EXPO`2019»
13:07
Операция «Антипал» стартовала в Псковской области
12:32
Турнир по плаванию в рамках «Недели здоровья» прошел в Пскове
11:24
Жители Щиглиц первыми в Псковской области зарегистрируют ТОС со статусом юридического лица
10:37
Проект фестиваля-выставки бездомных животных представляет на конкурсе «Лидер года» Екатерина Малинина
10:17
«Гипермаркет новостроек» будет работать в псковском «Акваполисе» 6 апреля
Еще новости
Общество

Начался демонтаж светодиодной подсветки с инсталляции «Россия начинается здесь» в Пскове

В Пскове сотрудники Управления городского хозяйства на время паводка демонтируют с инсталляции «Россия начинается здесь» на набережной реки Великой светодиодную подсветку. Об этом Псковскому агентству информации сообщил представитель Псковского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Максим Быков.

Ранее ВООПИиК просило убрать инсталляцию «Россия начинается здесь» на период паводка в связи с тем, что во время него надпись, подключённая к электросетям, представляет опасность. Соответствующее обращение было отправлено на имя главы администрации Пскова Александра Братчикова.

Отметим, инсталляция была установлена в 2016 году и стала популярным туристическим объектом. В начале 2018 года она была демонтирована в преддверии ледохода. Однако затем на набережную вернулось лишь слово «Россия»: против восстановления инсталляции выступило региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), по мнению которого ее нахождение в охранной зоне псковского Кремля незаконно.

6 июля Псковский городской суд отказал в удовлетворении иска ВООПИиК. При этом он оставил в силе обеспечительные меры, заключавшиеся в запрете на установку инсталляции, до момента вступления решения в законную силу.

ВООПИиК обжаловала решение суда по судьбе инсталляции 13 августа. Кроме того, 17 июля председатель регионального отделения организации Андрей Лебедев подал в прокуратуру Пскова заявление с жалобой на «неоднократное игнорирование и нарушение» администрацией города определения суда о принятии обеспечительных мер по делу о запрете на установку инсталляции «Россия начинается здесь».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Инсталляция «Россия начинается здесь»
ФОТОФАКТ: Инсталляция на набережной Великой поменяла смысл ФОТОФАКТ: В инсталляции «Россия начинается здесь» заменяют светодиодную ленту Инсталляцию «Россия начинается здесь» псковский ВООПИиК предлагает перенести на границу с Японией Псковский ВООПИиК будет добиваться демонтажа надписи «Россия начинается здесь» в Верховном Суде Судебные приставы вынесли предупреждение об ответственности за «злостное неисполнение» требований по инсталляции «Россия начинается здесь» Депутат гордумы предложил установить инсталляцию «Россия начинается здесь» на крыше здания в центре Пскова Судебные приставы потребовали вновь демонтировать инсталляцию «Россия начинается здесь» в Пскове Председатель псковского ВООПИиК пожаловался в прокуратуру на игнорирование администрацией города определения суда Псковский ВООПИиК обратится в прокуратуру по факту установки на набережной Великой инсталляции «Россия начинается здесь» ФОТОФАКТ: На набережную Великой возвращают буквы инсталляции «Россия начинается здесь»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Начался демонтаж светодиодной подсветки с инсталляции «Россия начинается здесь» в Пскове
22 марта 2019
Начался демонтаж светодиодной подсветки с инсталляции «Россия начинается здесь» в Пскове
Музыкальные хиты и балет ждут псковичей выставке «Свадьбе EXPO`2019»
22 марта 2019
Музыкальные хиты и балет ждут псковичей выставке «Свадьбе EXPO`2019»
Операция «Антипал» стартовала в Псковской области
22 марта 2019
Операция «Антипал» стартовала в Псковской области
Турнир по плаванию в рамках «Недели здоровья» прошел в Пскове
22 марта 2019
Турнир по плаванию в рамках «Недели здоровья» прошел в Пскове
Жители Щиглиц первыми в Псковской области зарегистрируют ТОС со статусом юридического лица
22 марта 2019
Жители Щиглиц первыми в Псковской области зарегистрируют ТОС со статусом юридического лица
Проект фестиваля-выставки бездомных животных представляет на конкурсе «Лидер года» Екатерина Малинина
22 марта 2019
Проект фестиваля-выставки бездомных животных представляет на конкурсе «Лидер года» Екатерина Малинина
«Гипермаркет новостроек» будет работать в псковском «Акваполисе» 6 апреля
22 марта 2019
«Гипермаркет новостроек» будет работать в псковском «Акваполисе» 6 апреля
Психологические услуги для будущих молодоженов представит Академия счастливой семьи на «Свадьбе EXPO`2019»
22 марта 2019
Психологические услуги для будущих молодоженов представит Академия счастливой семьи на «Свадьбе EXPO`2019»

Идет загрузка...