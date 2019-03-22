Начался демонтаж светодиодной подсветки с инсталляции «Россия начинается здесь» в Пскове

13:53, 22 марта 2019, ПАИ

В Пскове сотрудники Управления городского хозяйства на время паводка демонтируют с инсталляции «Россия начинается здесь» на набережной реки Великой светодиодную подсветку. Об этом Псковскому агентству информации сообщил представитель Псковского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Максим Быков.

Ранее ВООПИиК просило убрать инсталляцию «Россия начинается здесь» на период паводка в связи с тем, что во время него надпись, подключённая к электросетям, представляет опасность. Соответствующее обращение было отправлено на имя главы администрации Пскова Александра Братчикова.

Отметим, инсталляция была установлена в 2016 году и стала популярным туристическим объектом. В начале 2018 года она была демонтирована в преддверии ледохода. Однако затем на набережную вернулось лишь слово «Россия»: против восстановления инсталляции выступило региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), по мнению которого ее нахождение в охранной зоне псковского Кремля незаконно.

6 июля Псковский городской суд отказал в удовлетворении иска ВООПИиК. При этом он оставил в силе обеспечительные меры, заключавшиеся в запрете на установку инсталляции, до момента вступления решения в законную силу.

ВООПИиК обжаловала решение суда по судьбе инсталляции 13 августа. Кроме того, 17 июля председатель регионального отделения организации Андрей Лебедев подал в прокуратуру Пскова заявление с жалобой на «неоднократное игнорирование и нарушение» администрацией города определения суда о принятии обеспечительных мер по делу о запрете на установку инсталляции «Россия начинается здесь».