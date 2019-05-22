Варианты оказания помощи псковскому зооприюту «Лесопилка» рассматривает областная администрация
Администрация Псковской области рассматривает различные варианты оказания помощи зооприюту «Лесопилка», здания которого проданы бизнесмену. Об этом Псковскому агентству информации сообщила руководитель Управления общественных проектов и молодёжной политики аппарата администрации Псковской области Наталья Плявинская.
Председатель общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова пояснила, что на данный момент на участке рядом с «Лесопилкой» и земле, на которой сейчас стоят будки, в соответствии с приказом комитета по имуществу, разрешено строительство приюта для бездомных животных. «Но здесь появляется основная проблема - как только земля будет отмежевана, она автоматически выставляется на торги, которые «Зоозащита», скорее всего, не выиграет. И земля уйдет тому, у кого больше денег», - уточнила руководитель организации. Она считает необходимым разработать поправку к региональному закону, позволяющую социальным проектам и некоммерческим организациям получать землю и здания без участия в торгах. На разработку такой поправки может уйти до 6 месяцев.
«Приют будет. Никого мы не выпустим, не выкинем, не передадим и не предадим! Вы нам поверили, нам верят 78 жильцов приюта», - заверила Вера Короткова. Она добавила, что все собранные на выкуп приюта деньги – порядка 1 млн рублей – находятся на специальном счете и будут направлены на выкуп зданий приюта, либо строительство нового, как и планировалось.
В конце апреля стало известно, что собственник зданий, в которых располагается псковский приют для бездомных животных «Лесопилка», продал их бизнесмену. До этого речь шла о продаже зоозащитникам - на протяжении двух месяцев велись переговоры по выкупу зданий приюта, на эти цели удалось собрать более 1 млн рублей пожертвований. Собственник заявлял, что доделывает нужные для сделки с зоозащитниками дела, а в это время оформлял договор с другим предпринимателем. Новый владелец намерен разместить на данной территории деревообрабатывающее производство.
Это первый в Пскове приют для бездомных животных, он открылся 8 лет назад. Через «Лесопилку» проходит большой поток животных, которые стерилизуются, вакцинируются, лечатся и пристраиваются в новые дома. Также здесь живут постоянно, без возможности найти хозяев животные-старички и хронически больные.