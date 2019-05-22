Варианты оказания помощи псковскому зооприюту «Лесопилка» рассматривает областная администрация

11:41, 22 мая 2019, ПАИ

Администрация Псковской области рассматривает различные варианты оказания помощи зооприюту «Лесопилка», здания которого проданы бизнесмену. Об этом Псковскому агентству информации сообщила руководитель Управления общественных проектов и молодёжной политики аппарата администрации Псковской области Наталья Плявинская.

Председатель общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова пояснила, что на данный момент на участке рядом с «Лесопилкой» и земле, на которой сейчас стоят будки, в соответствии с приказом комитета по имуществу, разрешено строительство приюта для бездомных животных. «Но здесь появляется основная проблема - как только земля будет отмежевана, она автоматически выставляется на торги, которые «Зоозащита», скорее всего, не выиграет. И земля уйдет тому, у кого больше денег», - уточнила руководитель организации. Она считает необходимым разработать поправку к региональному закону, позволяющую социальным проектам и некоммерческим организациям получать землю и здания без участия в торгах. На разработку такой поправки может уйти до 6 месяцев.

«Приют будет. Никого мы не выпустим, не выкинем, не передадим и не предадим! Вы нам поверили, нам верят 78 жильцов приюта», - заверила Вера Короткова. Она добавила, что все собранные на выкуп приюта деньги – порядка 1 млн рублей – находятся на специальном счете и будут направлены на выкуп зданий приюта, либо строительство нового, как и планировалось.

В конце апреля стало известно, что собственник зданий, в которых располагается псковский приют для бездомных животных «Лесопилка», продал их бизнесмену. До этого речь шла о продаже зоозащитникам - на протяжении двух месяцев велись переговоры по выкупу зданий приюта, на эти цели удалось собрать более 1 млн рублей пожертвований. Собственник заявлял, что доделывает нужные для сделки с зоозащитниками дела, а в это время оформлял договор с другим предпринимателем. Новый владелец намерен разместить на данной территории деревообрабатывающее производство.

Это первый в Пскове приют для бездомных животных, он открылся 8 лет назад. Через «Лесопилку» проходит большой поток животных, которые стерилизуются, вакцинируются, лечатся и пристраиваются в новые дома. Также здесь живут постоянно, без возможности найти хозяев животные-старички и хронически больные.