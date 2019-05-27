Александр Седунов о ЕГЭ, выпускных и школах: Чего ждать ученикам и их родителям

18:37, 27 мая 2019, ПАИ

На прошедшей 27 мая пресс-конференции председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов подвёл итоги уходящего учебного года, рассказал о планах по строительству новых детских садов и школ и заверил, что международные Ганзейские дни, которые пройдут в Пскове с 27 по 30 июня, никак не повлияют на завершение учебного процесса.

Как раз 27-го числа Псковская область (как, впрочем, и вся Россия) открыла сезон сдачи единого государственного экзамена. Выпускники корпели над заданиями по географии и литературе. В регионе все экзамены прошли в плановом режиме, без происшествий.

На 29 мая назначен первый массовый экзамен - по математике, 3 июня - по русскому языку. В этом году ЕГЭ сдают 3 тысячи 200 псковских одиннадцатиклассников. За ходом экзаменов можно наблюдать на портале смотриегэ.рф.

«ЕГЭ — это объективная процедура, которая даёт возможность нашим детям поступать в ведущие вузы на интересующие их образовательные программы. Это важно», - уверен Александр Седунов.

Он также напомнил, что в этом учебном году Псковская область активно включилась в реализацию национального проекта «Образование». Благодаря этому уже решён вопрос с капитальным ремонтом второго корпуса школы №6 на улице Гагарина в Великих Луках и строительством новой школы на улице Щорса. Ведётся активная работа по заявке на строительство новых школ в Пскове. «Одно здание, разумеется, наших проблем не решит. Нам важно построить школы и на Завеличье, и на Запсковье, чтобы снять существующую проблему второй смены», – пояснил он.

В новом учебном году 16 школ региона получат абсолютно новое оборудование для уроков ОБЖ, технологии и информатики, в том числе 3D-принтеры, симуляторы для обучения оказанию первой помощи, мультимедиапроекторы, компьютеры. В регион уже поступили средства на проведение консультаций для родителей, благодаря которым взрослые смогут получить ответы на вопросы относительно нынешней и будущей школьной жизни своих чад. Акция не разовая и продлится как минимум до 2024 года.

На минуту отвлечёмся от школьных дел, ведь все школьники, как известно, вырастают из детсадовцев.Так вот до конца года в строящихся садах Пскова, Псковского района и Великих Лук появятся более 1250 мест, в том числе в ясельных группах. Более того, строительство детских садов в Пскове и Великих Луках продолжится: в 2020-2021 годах появятся ещё около 1200 дополнительных мест.

Помимо этого, в Пскове появится школа программистов «IT-куб», где дети в возрасте от 10-12 лет будут обучаться наиболее востребованным языкам программирования.

Александр Седунов рассказал и о ситуации с кадрами в школах Псковской области. Сейчас в регионе работают 6,5 тысяч педагогов, средний возраст которых - 50 лет. Причём 85% учителей - женщины. По словам председателя комитета по образованию, все ставки в школах заполнены, но кадровый вопрос всё же стоит, так как коэффициент совмещения составляет 1,3. Постоянный приток молодых кадров очень важен, считает Александр Седунов. Комитет совместно с ПсковГУ проводит работу по привлечению в школы молодых педагогов, помочь должна и программа «Земский учитель», которую анонсировал президент РФ Владимир Путин.

Александр Седунов затронул и тему безопасности. Он рассказал, что охрана школ организована везде: где-то силами Росгвардии, где-то - сторожей и охранных учреждений. «В небольших школах есть, конечно, и бабушки-вахтёры, но на случай чрезвычайной ситуации везде установлены тревожные кнопки», – добавил он.

Председатель комитета также заверил, что Ганзейские дни, которые пройдут в Пскове в конце июня, не повлияют на образовательный процесс: ни на экзамены, ни на выпускные дни. «Важно не смешивать эти два процесса», – подчеркнул он и отметил, что каждая школа в Пскове самостоятельно определялась с датами выпускных вечеров.