Итоги недели: Федеральные проекты Михаила Ведерникова

12:50, 17 июня 2019, ПАИ

Прошлая неделя была «короткой» из-за выходного дня посередине. Однако от этого губернаторская повестка не стала менее насыщенной. Традиционно знакомим вас с основными событиями и заявлениями Михаила Ведерникова.

Начало недели глава региона встретил в Москве. Встречи с вице-премьерами Антоном Силуановым и Ольгой Голодец, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым — надводная часть работы Ведерникова в столице. Совещания в правительстве «аукнулись» (в хорошем смысле) Псковской области на той же неделе.

Во-первых, стало известно о том, что Антон Силуанов поддержал идею разработки отдельной госпрограммы социально-экономического развития региона. А это, если удастся такую программу создать и защитить — дополнительные меры поддержки в сфере демографии и экономики со стороны федерального центра. То, что проект программы будет разработан скрупулезно и в краткие сроки, сомневаться не хочется. Михаил Ведерников если уж какую-то идею претворяет в жизнь — то до победного конца. Другое дело, что проект согласования и принятия такого рода документов зависит не только от региональных властей.

Во-вторых, в минувшую пятницу премьер-министр Дмитрий Медведев закрепил за Псковской областью федерального куратора. Им стал Денис Мантуров, с которым (вот уж точно не совпадение) несколькими днями раньше встречался Михаил Ведерников.

«Возможность кураторства мы обсуждали с Денисом Валентиновичем на недавней встрече в Москве. Мы много времени и сил тратим для развития промышленного потенциала региона и вся эта работа осуществляется в тесном взаимодействии с Министерством промышленности и торговли. Глава Минпромторга хорошо знает потенциал и возможности региона, в первую очередь в части промышленного развития... То, что Денис Валентинович принял решение стать нашим куратором, накладывает на нас особую ответственность, но я уверен, благодаря поддержке главы Минпромторга нам удастся сделать качественный рывок в развитии нашей Псковской области», — заявил в пятницу глава региона, комментируя новость о федеральном кураторе. Для которого, конечно, это новостью не было.

Отметим, что рабочие командировки Михаила Ведерникова в Москву постепенно перестали быть фактором раздражения для представителей оппозиции. Все очень просто: каждая встреча в столице приносит понятный результат.

Еще одним прямым свидетельством внимания к Псковской области со стороны Москвы стал визит вице-премьера Алексея Гордеева. Он вместе с губернатором побывал на одном из молочных предприятий региона, пообщался с представителями агропромышленного сектора региона и посетили Снетогорский монастырь, который надо срочно спасать от обрушения в Великую.

На майской сессии областного Собрания Михаил Ведерников заявил о том, что региону необходимо одним из первых попасть в госпрограмму развития села. Визит Гордеева можно считать продолжением работы губернатора в этом направлении.

«Псковская область, если не первой, то точно в тройке регионов, которые должны попасть в государственную программу комплексного развития сельских территорий. Мы сделаем все возможное, чтобы максимально полно и активно войти в программу», —сказал Ведерников во вторник.

«Это будет всенародная государственная программа с участием каждого жителя села. Также к этой работе должны подключиться и представители аграрного сектора», — уточнил Алексей Гордеев.

Отметим, что помимо поддержки со стороны вице-премьера, Михаил Ведерников получил «зеленый свет» и в Минсельхозе.

Словом, Псковская область имеет вполне зримые перспективы на получение дополнительной поддержки и федерального бюджета. Получится или нет — тут уже многое зависит непосредственно от региональных властей.

Сработало же это в случае с разработкой заявки в федеральный фонд реформирования ЖКХ. На минувшей неделе стало известно о том, что фонд одобрил первую заявку Псковской области и выделил 161 млн рублей на проекты модернизации сетей и котельных в Пскове.

«Это только начало. Другие муниципалитеты тоже готовят пакеты документов», - отметил в своем Инстаграм-аккаунте Михаил Ведерников.

Правда, не все так радужно в муниципалитетах. Глава региона провел несколько встреч, посвященных проблемам Пскова и Великих Лук.

Ответственные персоны в Пскове вновь получили волшебный пинок: губернатор по-прежнему вынужден лично «ускорять» подрядчиков и городские власти в решении вопросов состояния дорог и уборки территории города.

«Мне эти "делаем", "работаем", "убираем" — не нужно! Мне нужен результат: чистый город, чистые улицы! У нас через 10 дней Международные Ганзейские дни — наведите порядок!» — потребовал Михаил Ведерников.

Новый вице-губернатор (по ЖКХ и дорогам) Василий Осипов получил поручение с городскими властями за выходные проехать по городу и составить перечень проблемных участков — по уборке и состоянию дорог.

Раздался очередной «звоночек» от губернатора и для подрядчиков. «Подрядчики не готовы убирать — расторгайте договор. Если местные не хотят убирать, не любят свой город — значит, будут убирать не местные, но будут убирать качественно», — сказал он.

На этой неделе Михаил Ведерников проведет совещание, посвященное готовности к Ганзе. К этому времени на улицах Пскова должен быть наведен порядок.

До Ганзейских дней осталось чуть больше недели, а праздничного настроения в городе почти нет. Радуют разве что только ремонтируемые фасады домов в центре Пскова. О ходе ремонта губернатору доложил и.о. руководителя Фонда капремонта Виктор Иващенко.

Еще раз муниципальная повестка была поднята на встрече Михаила Ведерникова с главой Великих Лук Николаем Козловским. Последнему поручено ликвидировать отставание от графика на строительстве нового детсада.

Пресс-служба, описывая встречу, дипломатично написала, что «отдельно губернатор обратил внимание главы города Великие Луки на необходимость оперативно реагировать на обращения граждан, тщательным образом отрабатывать проблемные вопросы и наказы избирателей». Проблема очевидна: в социальных сетях ежедневно появляются жалобы жителей Великих Лук, которые остаются без ответа.