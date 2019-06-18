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Общество

Полицейские задержали подозреваемого в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках

Фото Андрея Степанова

В Великих Луках в результате совместной работы следователей и полицейских задержан предполагаемый 44-летний злоумышленник, который открыл стрельбу на детской площадке 16 июня и ранил 16-летнего подростка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Мужчину задержали в процессуальном порядке. В пресс-службе УМВД России по Псковской области добавили, что в ходе обыска в доме подозреваемого следователи изъяли пневматическую винтовку с оптическим прицелом, патроны и травматический пистолет.

Следственный отдел по городу Великие Луки СУ СК РФ по Псковской области продолжает расследование уголовного дела по факту стрельбы по подросткам из пневматического оружия (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ - покушение на убийство). Пострадавшего мальчика навестил руководитель регионального ведомства Петр Крупеня.

С подробностями происшествия можно ознакомиться здесь здесь>>>

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