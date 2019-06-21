Кибернетиков в сфере медицины впервые аккредитуют в ПсковГУ

11:22, 21 июня 2019, ПАИ

На направлении «Медицинская кибернетика» в Псковском государственном университете начались защиты выпускных квалификационных работ. Как сообщили Псковскому агентству информации в управлении информационной политики и связям с общественностью ПсковГУ, с 28 июня по 4 июля кибернетики пройдут аккредитацию для подтверждения своей квалификации, чтобы стать первыми в Псковской области выпускниками медицинского направления.

Их подвергнут компьютерному тестированию, оценят практические навыки и умения (проводится с помощью симуляторов, компьютерных тренинговых программ, общепринятое количество станций – пять). Помимо этого выпускникам предстоит решить ситуационные задачи (оценка сформированности клинического мышления выпускника, способности быстро и правильно принимать решения по диагностике, лечение и реабилитации).

В состав комиссии войдут ведущие врачи Псковской областной клинической больницы, Псковской городской поликлиники, Псковской станции скорой медицинской помощи, санатория-профилактория ПсковГУ, а также председатель Псковской региональной общественной организации «Медицинская палата», главврач Себежской районной больницы Андрей Захаров.

Выпускники «Медицинской кибернетики» - это врачи клинической лабораторной диагностики, рентгенологи, бактериологи, вирусологи, радиологи и врачи ультразвуковой или функциональной диагностики.

В ПсковГУ для проведения процедуры первичной аккредитации создан высокотехнологичный Центр симуляционного обучения и аккредитации, на базе которого планируют сотрудничество с СЗГМУ им. И.И. Мечникова, за счет этой работы обсуждается также включение ПсковГУ в научно-образовательный медицинский кластер «Северный».

Губернатор Михаил Ведерников ранее говорил о том, что в регионе будут сохранять действующие больницы и поликлиники, при этом их оснастят современным оборудованием. Помимо этого, для медиков, возможно, построят два многоквартирных дома в Пскове и Великих Луках.

Также глава региона прокомментировал вопрос, который был задан из Псковского областного онкологического центра президенту Росии Владимиру Путину в ходе «прямой линии» 20 июня. Михаил Ведерников подчеркнул, что псковские власти ищут дополнительные возможности для поддержки медиков, чтобы решить кадровую проблему в учреждениях здравоохранения, однако только силами региона эту проблему не снять.