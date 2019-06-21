0
13:31
Яммский дом культуры и лесопарковую зону села осмотрел Михаил Ведерников
13:04
Михаил Ведерников о строительстве новой школы в Гдове: Я готов лично работать с министерством образования для получения финансирования
12:41
Гдовский район включили в программу газификации Псковской области
12:07
Губернатор поручил провести обследование школы в Гдове для решения проблемы сырости в помещениях
11:28
Муниципальные объекты в Псковской области подключат к интернету за 400 млн рублей
11:04
Комплекс зданий бывшего профучилища в Гдове планируют снести
10:20
В Уголовном кодексе РФ появится статья об осквернении памятников воинам
Еще новости
Общество

Кибернетиков в сфере медицины впервые аккредитуют в ПсковГУ

Фото Дарьи Хватковой

На направлении «Медицинская кибернетика» в Псковском государственном университете начались защиты выпускных квалификационных работ. Как сообщили Псковскому агентству информации в управлении информационной политики и связям с общественностью ПсковГУ, с 28 июня по 4 июля кибернетики пройдут аккредитацию для подтверждения своей квалификации, чтобы стать первыми в Псковской области выпускниками медицинского направления. 

Их подвергнут компьютерному тестированию, оценят практические навыки и умения (проводится с помощью симуляторов, компьютерных тренинговых программ, общепринятое количество станций – пять). Помимо этого выпускникам предстоит решить ситуационные задачи (оценка сформированности клинического мышления выпускника, способности быстро и правильно принимать решения по диагностике, лечение и реабилитации).

В состав комиссии войдут ведущие врачи Псковской областной клинической больницы, Псковской городской поликлиники, Псковской станции скорой медицинской помощи, санатория-профилактория ПсковГУ, а также председатель Псковской региональной общественной организации «Медицинская палата», главврач Себежской районной больницы Андрей Захаров.

Выпускники «Медицинской кибернетики» - это врачи клинической лабораторной диагностики, рентгенологи, бактериологи, вирусологи, радиологи и врачи ультразвуковой или функциональной диагностики.

В ПсковГУ для проведения процедуры первичной аккредитации создан высокотехнологичный Центр симуляционного обучения и аккредитации, на базе которого планируют сотрудничество с СЗГМУ им. И.И. Мечникова, за счет этой работы обсуждается также включение ПсковГУ в научно-образовательный медицинский кластер «Северный».

Губернатор Михаил Ведерников ранее говорил о том, что в регионе будут сохранять действующие больницы и поликлиники, при этом их оснастят современным оборудованием. Помимо этого, для медиков, возможно, построят два многоквартирных дома в Пскове и Великих Луках.

Также глава региона прокомментировал вопрос, который был задан из Псковского областного онкологического центра президенту Росии Владимиру Путину в ходе «прямой линии» 20 июня. Михаил Ведерников подчеркнул, что псковские власти ищут дополнительные возможности для поддержки медиков, чтобы решить кадровую проблему в учреждениях здравоохранения, однако только силами региона эту проблему не снять.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Яммский дом культуры и лесопарковую зону села осмотрел Михаил Ведерников
21 июня 2019
Яммский дом культуры и лесопарковую зону села осмотрел Михаил Ведерников
Михаил Ведерников о строительстве новой школы в Гдове: Я готов лично работать с министерством образования для получения финансирования
21 июня 2019
Михаил Ведерников о строительстве новой школы в Гдове: Я готов лично работать с министерством образования для получения финансирования
Гдовский район включили в программу газификации Псковской области
21 июня 2019
Гдовский район включили в программу газификации Псковской области
Губернатор поручил провести обследование школы в Гдове для решения проблемы сырости в помещениях
21 июня 2019
Губернатор поручил провести обследование школы в Гдове для решения проблемы сырости в помещениях
Муниципальные объекты в Псковской области подключат к интернету за 400 млн рублей
21 июня 2019
Муниципальные объекты в Псковской области подключат к интернету за 400 млн рублей
Комплекс зданий бывшего профучилища в Гдове планируют снести
21 июня 2019
Комплекс зданий бывшего профучилища в Гдове планируют снести
В Уголовном кодексе РФ появится статья об осквернении памятников воинам
21 июня 2019
В Уголовном кодексе РФ появится статья об осквернении памятников воинам
Непогода надвигается на Псковскую область
21 июня 2019
Непогода надвигается на Псковскую область

Идет загрузка...