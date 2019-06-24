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Общество

Началась выдача пригласительных на открытие и закрытие кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове

Пригласительные на открытие и закрытие международного кинофестиваля «Западные ворота» все желающие могут взять в кассе Псковской областной филармонии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Кинофестиваль «Западные ворота» пройдет в Пскове в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени 27-30 июня. Его торжественное открытие состоится 28 июня. На фестивале будут представлены фильмы-лидеры национальных кинопрокатов европейских стран.

Фестиваль пройдет на трех площадках: в Большом концертном зале Псковской филармонии, проектном офисе «Команда-2018», кинотеатре «Смена». Фильмом открытия фестиваля станет документальная картина «Ганза. Путь навстречу» режиссера Виктора Носкина.

Фестивальные фильмы будут представлены в трех основных программах. В конкурсной программе – не менее 6 фильмов, во внеконкурсных и информационных программах – 15 фильмов. Также в рамках фестиваля запланированы специальные показы и ретроспективы. Призы будут присуждаться картинам в номинациях «Главный приз – за лучший фильм» (вручается по итогам зрительского голосования) «Специальный – Приз жюри».

Вход на все кинопоказы фестиваля свободный. Подробнее ознакомиться с программой международного кинофестиваля «Западные ворота» можно ЗДЕСЬ. Подробная программа Ганзейских дней в Пскове ЗДЕСЬ.

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