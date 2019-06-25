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Общество

Экс-глава Пскова приедет на Ганзейские дни 28 июня

Иван Цецерский. Фото Дарьи Хватковой

Экс-глава Пскова, председатель правления «Национальной ассоциации развития местного самоуправления» Иван Цецерский примет участие в 39-х Международных Ганзейских днях Нового времени, которые пройдут в Пскове 27-30 июня. Как сообщил корреспонденту Псковского агентства информации Иван Цецерский, он приедет в областной центр 28 июня, поскольку днем ранее будет работать в Сургуте.

Иван Цецерский рассказал, что в рамках Ганзейских дней он посетит прием города-побратима Нойса, примет участие в общем собрании Союза городов русской Ганзы и собрании делегатов. «И, конечно же, посмотрю общий праздник в нашем городе», – добавил председатель правления «Национальной ассоциации развития местного самоуправления».

Иван Цецерский покинул пост главы Пскова 23 мая. Исполняющей полномочия главы Пскова стала Елена Полонская.

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