«Псковская Ганза»: Кто выступит на главной концертной площадке

14:14, 25 июня 2019, ПАИ

Ведущий профконсультант по творческим вопросам Театрально-концертной дирекции Дмитрий Волхонов рассказал, кто выступит на сцене на Октябрьской площади Пскова во время Ганзейских дней, которые пройдут 27-30 июня. Об этом с пресс-конференции 25 июня передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Дмитрий Волхонов подчеркнул, что рядом со сценой на Октябрьской площади будет располагаться презентационный рынок городов-участников.

27 июня в 17:00 начнется торжественное приветствие делегаций. Спустя 20 минут начнет свое выступление ансамбль «Псков», а в след за ним в 19:00 выступит государственный концертный ансамбль танца и песни «Кубанская казачья вольница», спустя час выступит квартет «Ададжио» – обладатель Гран-при Международного фольклорного фестиваля в городе Биллингэм (Великобритания). В 20:30 – выступление московской музыкальной группы «AMARIA». Закроет вечер кавер-группа «V-Band» из Сургута.

«28 июня днем на главной сцене вы сможете увидеть как профессионалов, так и непрофессионалов», – продолжил Дмитрий Волхонов.

28 июня в 10:30 выступления на сцене откроют ведущие коллективы Псковской области и народный коллектив – ансамбль имени В. Г. Румянцева «Сказ». В 11:00 пройдет церемония открытия Ганзейского рынка, а в 11:20 продолжат свое выступление народные коллективы.

С 12:00 до 12:30 выступят первые гости из Европы – танцевальный коллектив «Зост» (Германия), с 12:40 до 13:10 – хор «Altlander Shantychor» (Германия), с 13:20 до 13:50 – пианист Aaron-Noel Nachtigall (Германия). Продолжат концерт псковичи – с 14:00 до 14:30 выступит образцовый художественный коллектив, студия классического танца «Щелкунчик» имени Л. Изотовой, а с 14:40 до 15:30 покажет свои таланты заслуженный коллектив народного творчества России «Псковский русский народный хор».

В 15:50 гостей ждут полчаса исторической музыки в исполнении группы «Mandotrio» (Эстония), продолжат в 16:30 исполнители на волынке и гармони «Ант Таул» (Эстония). С 17:10 до 18:00 выступит музыкальная группа Татьяны Казаковой из Вологды, а затем сыграет псковский оркестр «Геликон». По словам Дмитрия Волхонова, «Геликон» исполнит современную музыку.

C 18:35 до 19:05 выступит немецкая группа Jagdhornbläser, а за ними с 19:10 до 20:10 – танцевальный коллектив из латвийского города Страупе.

«Вечер пятницы будет джазовый на все 100%», – добавил Дмитрий Волхонов, поскольку с 20:10 до 21:00 выступит один из ведущих джазовых ансамблей Санкт-Петербурга – квартет Кирилла Бубякина, а с 21:10 до 22:00 – джазовая группа «Fresco» (Псков). Закроет джазовый вечер выступление государственного камерного оркестра джазовой музыки Олега Лундстрема в 22:10.

«Суббота у нас – танцевальная», – анонсировал Дмитрий Волхонов. Так, 29 июня в 11:00 выступят музыкальная группа «Namikatse» из Финаляндии, в 11:35 – группа «URGAS» из Латвии, в 12:10 – норвежский оркестр пожарной части «Brandkorps Musikkorps», в 12:50 – ансамбли танца «Берегиня» и «Иванов цвет» (Кингисепп), в 13:30 – эстонская группа «Onn Tuli Ouele», в 14:00 хореографический ансамбль «Русские узоры» и вокальный коллектив «Будимир» (Псков), в 15:30 – эстонский поп-джаз коллектив «HanseHornFest», в 16:10 – хор «Kalme» и музыкальная группа «Saqsa» (Латвия), в 17:00 – государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, в 17:40 – псковская группа «Drum&Jazz», в 18:30 – оркестр «Геликон», в 19:30 – польская группа «Baltic Sound».

Завершат концертный день выступления групп «Красивая» (Псков) в 20:20 и «Фрукты» (Москва) в 21:30 – резидент шоу «Вечерний Ургант». «Возможно, закончим в 22:10, а не в 22:30, чтобы люди смогли спокойно спуститься на набережную и посмотреть салют», – уточнил Дмитрий Волхонов.

30 июня концертная площадка встретит парад городов-участников Ганзейских дней, который подойдет к 13:10. Дмитрий Волхонов призвал псковичей принять участие в сопровождении парада. В 14:30 выступит народный коллектив имени В. Г. Румянцева «Сказ», который завершит работу праздничной площадки.

Полная программа Ганзейских дней в Пскове здесь >>>.