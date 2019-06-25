Минпромторг прокомментировал высокие расходы чиновников в командировках

17:04, 25 июня 2019, ПАИ

В СМИ появились сообщения о больших расходах на командировки чиновников министерства промышленности и торговли России. Якобы, за 2016-2017 годы Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в отелях во время рабочих поездок более 19 миллионов рублей. Представители ведомства напомнили, что счетная палата РФ ежегодно проверяет командировочные траты. В Минпромторге пояснили, что расходы на заграничные поездки согласовываются при составлении бюджета, а решение о самой командировке принимается непосредственно в правительстве, сообщает РИА Новости.

Тема командировочных затрат близка и Пскову. 6 июня члены комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы поддержали предложение исполняющего полномочия главы города Елены Полонской сократить командировочные расходы Думы на 500 тысяч рублей. А уже 14 июня депутаты на очередной сессии гордумы утвердили это решение. Деньги направят на ремонт пищеблока в школе №18 в Пскове и ремонт помещения под будущий «кикоинский класс».

Елена Полонская в интервью Псковскому агентству информации отмечала, что это не последняя статья расходов, которую депутаты планируют сократить.