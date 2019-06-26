Книгу московской школьницы о Ганзе презентовали в Пскове

20:40, 26 июня 2019, ПАИ

Книгу школьницы из Москвы Софьи Шамраевой «Сказание о ганзейском хождении в землю псковскую» презентовали в библиотеке-центре детского чтения на улице Розы Люксембург в Пскове.

Как сообщили Псковскому агентству информации в городской библиотеке Пскова, на презентации ганзейской книги выступили почти все, кто помог автору осуществить эту затею: художник Александр Коростелёв, который нарисовал для книги иллюстрации; издатель и художник Илья Сёмин, который создал её оригинал-макет; рецензент книги, почётный гражданин Порхова и создатель порховского «Музея Ганзы» Мартин Нармонтас; псковский искусствовед Ольга Кошелькова.

По окончании презентации к девочке выстроилась очередь желающих получить её автограф на издании.

Десятиклассница из Москвы поехала на зимние каникулы в ганзейский Порхов. Посетив «Музей Ганзы», она написала повесть про приключения ганзейских купцов, которая уже издана тиражом 500 экземпляров. Кстати, книга школьницы из Москвы доступна в интернете на трёх языках. С подробной программой Ганзейских дней в Пскове можно ознакомиться ЗДЕСЬ.