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Общество

Книгу московской школьницы о Ганзе презентовали в Пскове

Книгу школьницы из Москвы Софьи Шамраевой «Сказание о ганзейском хождении в землю псковскую» презентовали в библиотеке-центре детского чтения на улице Розы Люксембург в Пскове.

Как сообщили Псковскому агентству информации в городской библиотеке Пскова, на презентации ганзейской книги выступили почти все, кто помог автору осуществить эту затею: художник Александр Коростелёв, который нарисовал для книги иллюстрации; издатель и художник Илья Сёмин, который создал её оригинал-макет; рецензент книги, почётный гражданин Порхова и создатель порховского «Музея Ганзы» Мартин Нармонтас; псковский искусствовед Ольга Кошелькова.

По окончании презентации к девочке выстроилась очередь желающих получить её автограф на издании.

Десятиклассница из Москвы поехала на зимние каникулы в ганзейский Порхов. Посетив «Музей Ганзы», она написала повесть про приключения ганзейских купцов, которая уже издана тиражом 500 экземпляров. Кстати, книга школьницы из Москвы доступна в интернете на трёх языках. С подробной программой Ганзейских дней в Пскове можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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Выставка «Из ганзейской Риги с любовью» открылась в Пскове Псков в ожидании Ганзейских дней (ФОТОРЕПОРТАЖ) Книгу московской школьницы о Ганзе презентовали в Пскове Лагерь реконструкторов появился в Пскове ФОТОФАКТ: Псков в ожидании Ганзы Второй парад-фестиваль необычных плавательных средств пройдет в Пскове в Ганзейские дни Вера Емельянова: Международный хоровой праздник будет открытием для Пскова, региона и гостей Ганзы Павел Пожигайло: Псковский Кремль – идеальное место для Международного Хорового праздника Специалисты «Псковэнерго» подготовили электросетевую инфраструктуру для проведения Международных Ганзейских дней Вера Емельянова о Ганзейских днях в Пскове: Мы готовы к этому экзамену
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