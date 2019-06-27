Центральная площадка Ганзейских дней начала работу на Октябрьской площади Пскова

19:22, 27 июня 2019, ПАИ

Центральная площадка 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени начала работу на Октябрьской площади Пскова 27 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Мероприятия началось с торжественного приветствия делегаций. Для псковичей и гостей города сегодня выступают ансамбль «Псков», государственный концертный ансамбль танца и песни «Кубанская казачья вольница».

Помимо них свое мастерство покажет квартет «Ададжио» – обладатель Гран-при Международного фольклорного фестиваля в городе Биллингэм (Великобритания). В 20:30 сыграет московская группа «AMARIA», а закроет вечер кавер-группа «V-Band» из Сургута.

Рядом с концертной площадкой собралось несколько сотен отдыхающих, что на данный момент ниже прогнозов организаторов, однако впереди еще дни, которые наполнены выступлениями как зарубежных, так и отечественных музыкантов. Церемонию торжественного открытия Ганзейских дней в Пскове можно посмотреть здесь>>>

Ганзейский праздник проходит в Пскове 27-30 июня. С его программой можно ознакомиться здесь>>>