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Общество

Лучший фильм фестиваля «Западные ворота» определит международное жюри

Международное жюри определит лучший фильм фестиваля «Западные ворота», который пройдёт в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В состав жюри вошли киновед, продюсер, педагог, заслуженный деятель искусств РФ, дважды лауреат премии «Ника», президент кинофестиваля «Окно в Европу» Армен Медведев; актер театра и кино Ивар Калныньш (Латвия); режиссер, сценарист, академик Российской киноакадемии «Ника» Андрей Кравчук (Россия); актриса, певица, дипломат, организатор кинофестивалей Кирси Тюккюляйнен (Финляндия).

Почетными гостями мероприятия станут известные режиссеры, актеры и продюссеры. В чатности, Виталий Мельников, Алексей Учитель, Йоханна Вуоксенмаа, Борис Токарев, Виктор Бычков, Ольга Аграфенина, Сергей Сельянов. Также фестиваль посетит генеральный директор кинокомпании «Ленфильм» Эдуард Пичугин.

В рамках кинофестиваля «Западные ворота» любой желающий сможет принять участие в «Киноквесте» — съемке короткометражного фильма. Вход на все кинопоказы фестиваля «Западные ворота» свободный. Подробнее ознакомиться с программой международного кинофестиваля «Западные ворота» можно ЗДЕСЬ. Подробная программа Ганзейских дней в Пскове ЗДЕСЬ.

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