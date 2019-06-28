Лучший фильм фестиваля «Западные ворота» определит международное жюри

11:01, 28 июня 2019, ПАИ

Международное жюри определит лучший фильм фестиваля «Западные ворота», который пройдёт в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В состав жюри вошли киновед, продюсер, педагог, заслуженный деятель искусств РФ, дважды лауреат премии «Ника», президент кинофестиваля «Окно в Европу» Армен Медведев; актер театра и кино Ивар Калныньш (Латвия); режиссер, сценарист, академик Российской киноакадемии «Ника» Андрей Кравчук (Россия); актриса, певица, дипломат, организатор кинофестивалей Кирси Тюккюляйнен (Финляндия).

Почетными гостями мероприятия станут известные режиссеры, актеры и продюссеры. В чатности, Виталий Мельников, Алексей Учитель, Йоханна Вуоксенмаа, Борис Токарев, Виктор Бычков, Ольга Аграфенина, Сергей Сельянов. Также фестиваль посетит генеральный директор кинокомпании «Ленфильм» Эдуард Пичугин.

В рамках кинофестиваля «Западные ворота» любой желающий сможет принять участие в «Киноквесте» — съемке короткометражного фильма. Вход на все кинопоказы фестиваля «Западные ворота» свободный. Подробнее ознакомиться с программой международного кинофестиваля «Западные ворота» можно ЗДЕСЬ. Подробная программа Ганзейских дней в Пскове ЗДЕСЬ.