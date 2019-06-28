Организаторы фестиваля «Западные ворота»: Псков — неисчерпаемая для кинематографа территория

17:00, 28 июня 2019, ПАИ

28 июня в Пскове стартовал Международный кинофестиваль «Западные ворота». Директор программ фестиваля, киновед, вице-президент Петербургской Федерации Кинопрессы Алексей Дунаевский на встрече с журналистами особо подчеркнул, что для организации мероприятия были отобраны только лучшие киноленты, в целом программа составлена блоками, чтобы заинтересовать разного зрителя. Особое место занимает часть, в рамках которой покажут киноленты, снятые в Псковской области.

«Псков — это одна из самых востребованных территорий советского и российского кинематографа, территории практически неисчерпаемая. Я думаю, хватит нам фильмов на ближайшие 10 лет. Я думаю, раз уж стартуем, то показать самые значительные картины, выводящие на экране Псков и Псковскую область», - заявил он.

По итогам кинофестиваля будут названы не только авторы сильнейших кинолент, но и псковичи-любители, которые откликнутся на квест и снимут малометражку. Победителю вручат кинокамеру.

Кинофестиваль - это часть Ганзейского фестиваля в Пскове 2019 года. Программа кинофестиваля здесь >>>. Программа Ганзейских дней здесь >>>.