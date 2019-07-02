Количество погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 18 человек

15:24, 02 июля 2019, ПАИ

Восемнадцать человек погибли в Иркутской области в результате паводка, сообщает ТАСС со ссылкой на региональные власти.

Всего от наводнения пострадал 751 житель региона, 153 человека госпитализированы. Причиной наводнения стали сильные дожди, которые привели к подъему рек. В зону бедствия попали десятки населенных пунктов, подтоплены более 6,7 тысячи жилых домов.

2 июля по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в пострадавшую от наводнения Иркутскую область направилась команда профессиональных спасателей. Псковичи будут помогать устранять последствия паводка и оказывать квалифицированную помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Кроме того, в Псковской области объявлен сбор средств для пострадавших иркутян. Сбор осуществляет благотворительный фонд развития Псковской области «Святой Равноапостольной Княгини Ольги».