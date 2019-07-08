10 кубометров мусора вывезла компания «Экопром» с праздничных площадок Кургана Дружбы

15:12, 08 июля 2019, ПАИ

10 кубометров мусора вывезла компания «Экопром» – региональный оператор по обороту твердых коммунальных отходов – с праздничных площадок Кургана Дружбы в Себежском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщил руководитель компании Сергей Пайст.

Он отметил, что вывоз отходов прошел в штатном режиме, были задействованы две единицы техники и пять работников компании «Экопром».

60-й международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения из России, Белоруссии и Латвии «Курган Дружбы» прошла 7 июля на стыке трех стран. Мероприятие посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который назвал Курган Дружбы символом народного героизма. По окончании встречи представители делегаций традиционно зажгли костер дружбы.