Псковские спасатели продолжают ликвидировать последствия паводка в Иркутской области

10:10, 09 июля 2019, ПАИ

В Иркутской области группировка спасателей аварийно-спасательной службы Псковской области продолжает ликвидировать последствия паводка. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в Тулуне псковские спасатели очищают территории частных домов от деревянных конструкций и непригодной к эксплуатации мебели. Оказывается адресная помощь населению.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Иркутскую область прибыли 10 спасателей Аварийно-спасательной службы Псковской области. Решение направить их в пострадавший регион принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

С 25 июня в Иркутской области бушует сильнейшее за последние 180 лет наводнение. В зону бедствия попали десятки населенных пунктов, подтоплены более 6,7 тысячи жилых домов. По последним данным, от паводка погибли 23 человека, более 2 тысяч - пострадали, свыше 300 человек были госпитализированы.

На сегодняшний день в Иркутской области после разрушительного действия дождевого паводка остаются подтопленными два населенных пункта: город Тулун и рабочий поселок Октябрьский Чунского района. Это 233 дома, в которых проживают 604 человека, в том числе 107 детей.

В настоящее время идет сбор денежных средств для пострадавших. В регионе его проводит Фонд развития Псковской области «Святой Равноапостольной Княгини Ольги». Также можно бесплатно отправить гуманитарную помощь в Иркутск.