Следователи проверят действия мэра Нижнеудинского района во время ЧС в Иркутской области

11:43, 09 июля 2019, ПАИ

Следственный комитет РФ по Иркутской области проведет проверку действий мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова во время чрезвычайной ситуации. Как сообщается на официальном портале пострадавшего от паводка региона, такое обращение направил губернатор Иркутской области Сергей Левченко по поручению председателя правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС Виталия Мутко.

Обращение связано с появлением информации о том, что во время ликвидации последствий стихии мэр использовал специальную коммунальную технику в личных целях. В связи с этим главу муниципалитета требуют отстранить от исполнения обязанностей. Губернатор также потребовал от Сергея Худоногова предоставить пояснение для оценки данных действий. В настоящее время обязанности мэра Нижнеудинского района исполняет заместитель главы муниципального образования Анатолий Крупенев.

Сильнейшее за последние 180 лет наводнение бушует в Иркутской области с 25 июня. В зоне бедствия оказались десятки населенных пунктов, подтоплены более 6,7 тысячи жилых домов. По состоянию на 9 июля остаются подтопленными город Тулун и рабочий поселок Октябрьский Чунского района. Это 233 дома, в которых проживают 604 человека, в том числе 107 детей.

В результате наводнения уже погибли 23 человека, травмы получили более 2 тысяч, 300 из них госпитализированы.

Для ликвидации последний паводка по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Иркутскую область направлены сотрудники аварийно-спасательной службы региона. В настоящее время они продолжают ликвидировать последствия паводка в Тулуне.

В регионе идет сбор денег для пострадавших, его проводит Фонд развития Псковской области «Святой Равноапостольной Княгини Ольги». Также можно бесплатно отправить гуманитарную помощь в Иркутск.