Что посмотреть в Пскове: Необычные памятники и монументы

11:59, 22 июля 2019, ПАИ

Во многих городах можно встретить необычные, порой нелепые, смешные или же заставляющие о многом задуматься памятники. И Псков не является исключением. В этом древнем городе есть множество скульптур, которые стоит посетить как минимум для хорошей фотографии, как максимум - чтобы загадать желание. Псковское агентство информации узнало, какие скульптуры и монументы чаще всего привлекают местных жителей и туристов.

Памятник Скобарю

В центре Пскова есть интересная архитектурная форма, посвящённая псковским кузнецам, которые славились на всю Россию. Бронзовый «Скобарь» появился в Детском парке в 2014 году в рамках празднования 1111-летия первого упоминания города в летописи, автор скульптуры - Игорь Голубев.

Скобарь сидит на скамейке и протягивает окружающим подкову, словно даря всем проходящим мимо счастье. Псковичи и гости города частенько заручаются его поддержкой: трут подкову, нос, башмак, садятся кузнецу на колени и загадывают желания, фотографируются на фоне необычной скульптуры. Говорят, самые сокровенные мечты Скобарь исполняет.

Скульптура «Мать и дитя»

Неподалёку, в глубине Ботанического сада, спрятался от посторонних глаз памятник «Мать и дитя». Считается, что памятник установлен в 70-е годы XX века, но ни его точное название, ни автор не известны.

Скульптура олицетворяет материнство, любовь и заботу. Композиция представляет собой женщину с резвящимися на коленях ребенком. Скульптура выполнена из гранита и имеет нечеткие очертания, что придает ей образности и символичности. Образ очень нежный и затрагивает самые тонкие струны души, навевает теплые и светлые чувства.

Комплекс партизанской славы в Ботаническом саду

Если пройти дальше по Ботаническому саду, можно увидеть внушительных размеров гранитные валуны. Они являются частью мемориала в память о партизанах Псковской области, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны с немецко-фашистскими оккупантами.

Монумент сооружён в 1985 году по проекту архитектора В. Смирнова. По его задумке, валуны словно подняли из-под земли как символ непобедимой силы народного гнева, тяги народа к жизни.

В составе мемориального комплекса также есть памятный знак со словами: «В годы фашистской оккупации с 1941 по 1944 гг. на псковской земле проявили мужество и героизм в тылу врага 29 партизанских бригад, объединивших в своих рядах свыше 57 тысяч человек. Вечная слава вам, партизанам и партизанкам!»

По соседству на старинной крепостной стене надпись: «Участникам партизанского движения на Псковщине в период Великой Отечественной войны».

Рядом имеется живописный пруд с мостиком, скамейки, аллея с соснами, тополями, маньчжурским орехом и другими деревьями, малые архитектурные формы из дерева.

Кованое гнездовье аистов

Есть в Пскове, который издревле считается столицей кузнечного дела, и кованые скульптуры. На набережной реки Великой в 2014 году установили скульптурки аистов, небольшой мостик и изящную скамейку под деревом, выполненные по проектам мастеров Псковского кузнечного двора.

Это место почти сразу облюбовали молодожены, ведь аист – символ новой жизни. На кованое изящное деревце привязывают ленточки, загадывая желание, а на символический мостик вешают замки.

Кстати, аисты живут в Псковской области повсеместно, жители региона любят их и верят, что эта птица приносит счастье в дом. Именно на псковской земле появился первый в России реабилитационный центр для белых аистов, туда попадают птицы, оказавшиеся в беде.

Меч в Псковском кремле

Другая знаменитая кованая композиция в Пскове - памятный знак в честь Ледового побоища. Он находится в самом сердце – в Кремле – и установлен в 1972 году в честь 730-летия победы Александра Невского на Чудском озере. Автором скульптуры стал псковский архитектор, реставратор, художник и кузнец Всеволод Смирнов.

На крепостной стене Крома висит щит в виде воинского знамени с гербом и планом Пскова. Под ним укреплены пластины с гербами городов, принимавших участие в Ледовом побоище — Псков, Новгород, Владимир, Тверь и Переславль-Залесский. Сверху - старинные колокола, как символ Вечевого и набатного, а также единения русских городов, сплотившихся перед лицом врага.

На переднем плане - огромный меч, олицетворяющий победу. Он висит острием вниз, на рукоятке сидит голубь - символ мира. Считается, что под этим мечом надо загадать самое заветное желание, и оно обязательно сбудется.

Сквер «Гномики»

Рядом с ансамблем Кремля, в небольшом скверике между улицей Советской, площадью Ленина и Ольгинским мостом, расположилась радующая глаз композиция: высокая клумба с елью посередине и семью гномами.

Каждый сказочный персонаж «живет» в своем «домике» - полусфере в бетонной нише. Белоснежки с ними нет, да и гномы порой куда-то пропадают. Однако в пустые ниши любят забираться дети, которые представляют себя сказочными персонажами.

Автор композиции - главный художник псковского керамического комбината Алексей Агарков. Поначалу все гномы были серыми, в 2000-х годах их раскрасили яркими красками.

Памятник финскому композитору Яну Сибелиусу

Совсем рядом, в сквере Породненных городов на набережной Великой есть знаменитая псковская «голова» - огромный бюст финского композитора Яна Сибелиуса, первая в городе скульптура в стиле модерн.

Памятник скульптора Тойво Яашминена и архитектора Б. Пославского Пскову подарили финны из города-побратима Куопио. Голова установлена на таком уровне, что ее можно потрогать, погладить, приласкать. Псковичи в знак почтения к композитору украшают бюст венками из полевых цветов, а зимой, проходя мимо, смахивают снег. Ну и, конечно, любят фотографироваться рядом с такой необычной композицией.

Памятник «Двум капитанам»

Есть в центре Пскова еще один интересный монумент – памятник литературным героям романа Вениамина Каверина «Два капитана». Сразу за ним расположены носящая имя писателя юношеская библиотека и небольшой музей, посвященный его книге.

Литературные герои установлены на небольшой бронзовый постамент, скульптуры не статичны – они словно сошли на землю со страниц романа. Многим скульптура напоминает знаменитого полярного исследователя О. Шмидта, хотя размышлять, кто был прототипом литературного героя, можно долго. Капитан - Саня Григорьев - изображен в виде типичного псковского парня, возмужавшего, с открытым сердцем.

Памятник «Двум капитанам» петербургских скульпторов М. Белова и А. Ананьева открылся в Пскове 22 июня 1995 года, Вениамин Каверин не дожил до этого дня. Но писатель видел эскиз памятника, вносил в проект свои коррективы. «Мне кажется, этот проект прекрасно передает содержание и нравственную цель моего романа «Два капитана», - гласит отзыв автора, оставшийся на одном из планшетов проекта.

«Место встречи»

Еще одно необычное место в Пскове, которое обязательно нужно посетить, - Сквер влюбленных или площадка «Место встречи». Объект возвели в 2011 году, он расположен в центре города рядом с выставочным залом Союза художников и Псковским государственным университетом.

Небольшой участок земли вымостили розовой плиткой, установили скамейку с надписями «Саша+Галя», «Сева+Ира» - традиционной «живописью» влюбленных. Одно из главных украшений этого сквера - оригинальные круглые уличные часы, которые венчает черный кот.

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В Пскове есть самые разнообразные мемориалы, в том числе памятники древней истории, монументы, связанные с деятельностью Петра I, с Великой Октябрьской социалистической революцией, событиями Великой Отечественной войны, выдающимся личностям, мемориальные доски. А совсем недавно памятники древнего Пскова были внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.