Начались комплектация групп и подбор кадров для двух новых псковских детсадов

18:05, 19 июля 2019, ПАИ

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов проверил строительство детских садов в Пскове и Псковском районе 19 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Он посетил два детских сада — на улице Никольской и в деревне Портянниково Псковского района — на 120 мест. Александр Седунов отметил, что на объектах в графике завершаются строительные работы, активно идет отделка внутренних помещений и благоустройство прилегающей территории.

«Ожидаем, что детские сады откроются осенью этого года», — сказал председатель комитета и пояснил, что уже через электронную очередь ведется комплектация детских групп, набирается персонал.

Кроме этого, Александр Седунов осмотрел работающий детский сад на 60 мест для детей до 3-х лет, который в этом году открылся на первом этаже жилого дома на улице Пражской в Псковском районе. Полноценно детский сад приступит к работе с начала нового учебного года.

Александр Седунов добавил, что в ближайшее время начнется строительство еще одного большого детсада в деревне Неелово Псковского района на 270 мест.

В этом году закончат строительство двух детских садов: в Пскове на улице Звездной и в деревне Борисовичи на улице Михаила Егорова. Кроме этого, к концу года ожидается окончание строительства пристройки для ясельной группы у сада №44 «Снегирек» в Пскове.

Регион получит 912 млн рублей на реализацию национального проекта «Демография», а на нацпроект «Образование» — 732 млн рублей, благодаря работе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с федеральным центром. В 2019 году в Пскове и Великих Луках построят четыре новых детских сада.