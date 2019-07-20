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Общество

Центр Пскова закрыт для движения транспорта

20 июля с 7:45 до 23:30 будет закрыт для движения транспорта центр Пскова в связи с проведением мероприятий, посвящённых 1116-летию со дня первого упоминания города в летописи и 75-й годовщине со дня освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, на время праздничных мероприятий будет закрыта для движения улица Советская на участке от площади Ленина до улицы Детской, улица Профсоюзная, Октябрьская площадь, Октябрьский проспект от Октябрьской площади до улицы Некрасова.

Ознакомиться с программой празднования Дней города Пскова можно ЗДЕСЬ, с изменением движения общественного транспорта в праздничные дни - ЗДЕСЬ. А как отмечали День города в Пскове в последние 10 лет читайте ЗДЕСЬ.

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