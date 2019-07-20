Власти Великих Лук пожелали Пскову динамичного развития и процветания

13:58, 20 июля 2019, ПАИ

Глава Великих Лук Николай Козловский и глава администрации города Любовь Романова поздравили псковичей с 1116-летием со дня упоминания города в летописи и 75-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ муниципального образования «Город Псков».

Градоначальники Великих Лук отметили, что во все времена Псков имел большое духовное и культурное значение для России. «О богатой истории Пскова красноречиво говорят уникальные памятники, старинные постройки и храмы, часть из которых внесена ЮНЕСКО в список всемирного наследия», - отметили они.

Градоначальники подчеркнули, что города Псков и Великие Луки имеют общую историю, давние экономические и культурные связи, которые становятся все более тесными и крепкими. «В Пскове живут замечательные, открытые, душевные люди, беззаветно любящие свою малую родину. Благодаря их патриотизму и добросовестному труду Псков с каждым годом развивается и хорошеет», - отметили они.

Николай Козловский и Любовь Романова отметили, что сегодня совместными усилиями муниципальной власти и жителей города при поддержке регионального руководства Псков уверенно идёт по пути стабильного социально-экономического развития, увеличения инвестиционного потенциала и туристической привлекательности. «От всей души желаем всем псковичам крепкого здоровья, счастья, добра и успехов в созидательной работе на благо города! Дальнейшего динамичного развития, процветания и мира древнему Пскову!» - говорится в поздравлении.

Ознакомиться с полной программой празднования Дней города Пскова можно ЗДЕСЬ, с изменением движения общественного транспорта в праздничные дни - ЗДЕСЬ. А как отмечали День города в Пскове в последние 10 лет, читайте ЗДЕСЬ.