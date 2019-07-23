Следующие Международные Ганзейские дни пройдут в Пскове в 2033 году

16:08, 23 июля 2019, ПАИ

Следующие Международные Ганзейские дни Нового времени пройдут в Пскове в 2033 году. Об этом сообщила руководитель Ганзейской дирекции по проведению праздников Татьяна Пустошкина в прямом эфире проекта ПАИ-live 23 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации. Заявку Пскова одобрила ганзейская комиссия ещё в 2010 году.

Татьяна Пустошкина рассказала и об опыте проведения Ганзейских дней в разных городах. «Росток [там проходила Ганза в 2018 году — ПАИ] для нас, для меня лично остается одним из лучших организаторов. Мне нравится немецкая четкость, когда все ясно», - отметила гостья эфира. По её словам, Псков перенял у Ростока опыт в плане проведения международного праздника.

Руководитель дирекции напомнила, что следующие Ганзейские дни состоятся в Брилоне (Германия), который принял эстафету международного праздника от Пскова. По ее мнению, если не посоветоваться с теми, кто уже проводил Ганзу, то организовать её очень сложно. «И мы готовы оказать любое содействие следующему организатору», - подчеркнула она.

В 2010 году на Ганзейских днях в эстонском городе Пярну было принято решение провести Международные Ганзейские дни 2033 года в Пскове. Позже выяснилось, что один из немецких городов отказался от своей очереди проводить Международные Ганзейские дни в 2019 году, которые впоследствии провёл Псков. Несмотря на то, что Псков стал столицей Ганзы в 2019 году, прошлое решение ганзейской комиссии никто не отменял.

39-е Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове проходили с 27 по 30 июня. Псков стал вторым российским городом, который принял на своей земле Ганзейские дни. Подготовкой мероприятия занимался федеральный и региональный оргкомитеты под руководством вице-премьера Ольги Голодец и главы региона Михаила Ведерникова. Ганзейские мероприятия посетили более 200 тысяч человек.