Вера Емельянова: Псков может стать фестивальной столицей России

17:06, 29 июля 2019, ПАИ

Псков достоин стать столицей серии фестивалей, которые можно проводить ежегодно в летние месяцы, настаивает первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Разговор об этом зашел в рамках заседания организационного комитета по проведению Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Положительный опыт проведения крупных мероприятий регион получил в период проведения Ганзы. Высокую оценку получили экономический форум «Пусть навстречу», кинофестиваль «Западные ворота», фестиваль клубов исторической реконструкции.

«Мы сегодня опробовали на территории региона длительные фестивали с привлечением внебюджетных средств. Летом город Псков может быть фестивальной столицей по ряду моментов», - сказала Вера Емельянова.

Она добавила, что Псков «может претендовать на то, чтобы стать точкой проведения российских хоровых детских праздников».

По итогам проведения всех мероприятий, вошедших в программу Ганзейских дней Нового времени, проделан анализ и даны оценки. Весь полученный опыт может лечь в основу новых традиций на псковской земле.