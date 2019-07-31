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Общество

Опубликована схема проезда к месту проведения открытия конкурса «Десантный взвод» в Пскове

Обнародованы схемы проезда к месту проведения церемонии открытия армейских соревнований «Десантный взвод — 2019» и расположения парковки для автомобилей гостей, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия. Также определён маршрут движения бесплатных автобусов, которые будут доставлять зрителей на торжество.  

Парковка находится рядом с полигоном «Завеличье», на территории которого 3 августа состоится торжественная церемония открытия соревнований, а 13 августа — церемония закрытия. На стоянке могут расположиться около 300 автомобилей.

Подъехать к полигону можно со стороны улицы Маргелова и в объезд — по автомобильной дороге «Псков - Палкино» через деревню Тямша, далее следуя по дороге «Палкино - Кислово – Псков». Также все желающие смогут попасть из Пскова на полигон на бесплатных автобусах

Концертная программа на открытии «Десантного взвода» начнется 3 августа в 10:30. Кроме выступлений Ансамбля песни и пляски ВДВ, артистов Псковской областной филармонии, 76-й десантно-штурмовой Черниговской дивизии и ансамбля «Сказ», можно будет увидеть десантный «балет» на боевых машинах. Подробная программа праздника здесь>>>.

Соревнования «Десантный взвод» проводятся в пятый раз, Псковская область принимает их во второй раз. В них примут участие свыше 400 военнослужащих из 21 страны

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