Часть улицы Маргелова в Пскове закроют для остановки автомобилей 3 и 13 августа

18:13, 01 августа 2019, ПАИ

3 и 13 августа с 8:00 до 15:00 в Пскове введут временный запрет остановки автотранспорта с двух сторон улицы Генерала Маргелова на участке от дома №47 до границы города. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, это связано с церемониями открытия и закрытия армейского конкурса «Десантный взвод» на полигоне «Завеличье».

Ограничение связано с обеспечением безопасности граждан и созданием условий для проведения мероприятий. Со схемой проезда можно ознакомиться здесь>>>

Подробная программа открытия праздника здесь>>>.

Соревнования «Десантный взвод» проводятся в пятый раз, Псковская область принимает их во второй раз. В них примут участие свыше 400 военнослужащих из 21 страны.