Какая погода ждет зрителей и участников конкурса «Десантный взвод» в Псковской области

18:29, 02 августа 2019, ПАИ

С 3-го по 13-е августа в Псковской области пройдет международный этап армейского конкурса «Десантный взвод». Основные площадки для соревнований будут действовать в Пскове и Стругокрасненском районе. Псковское агентство информации узнало в центре «Фобос», какой будет погода в дни соревнований.

3 августа в 10:30 на военном полигоне «Завеличье» в Пскове состоится торжественное открытие конкурса. В этот день ожидается температура от +12°C до +14°C. Возможны кратковременные дожди и гроза.

5 августа, когда у военнослужащих состоятся прыжки и марш-бросок в Кислово (Псковский район), воздух прогреется от +11°C до +18°C. Ожидается малооблачная погода без осадков.

8 августа соревнования продолжатся в Стругах Красных, где состоится гонка-преследование на боевых машинах со стрельбой. Прогнозируется до +20°C, малооблачная погода и небольшой дождь.

13 августа пройдет церемония закрытия мероприятия на полигоне «Завеличье» в Пскове. Будет облачно, небольшой дождь. Воздух прогреется до +22°C.

Приехать на полигон можно со стороны улицы Маргелова и в объезд — по автомобильной дороге Псков - Палкино через деревню Тямша, далее - следуя по дороге Палкино - Кислово – Псков. Схема проезда здесь>>>

Всех желающих на полигон доставят бесплатные автобусы.

Соревнования «Десантный взвод» проводятся в пятый раз, в Псковской области — второй раз. В них примут участие свыше 400 военнослужащих из 21 страны.