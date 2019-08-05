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Общество

Центр поддержки кинематографии создан на базе Театрально-концертной дирекции Псковской области

На базе Театрально-концертной дирекции Псковской области создан Центр поддержки кинематографии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе дирекции, администрация Псковской области подписала соответствующее постановление.

Псковская область вошла в число регионов, где действует система рибейтов в кино – возврат кинокомпаниям части затрат на производство картин из регионального бюджета, где проходили съемки.

Создание Центра позволит содействовать производству отечественных фильмов в Псковской области и популяризировать их, поддерживать отечественный кинематограф и повышать конкурентоспособность, обеспечивать условия для съемок картин.  

Система рибейтов существует более чем в 30 странах мира, только в США она развита в 20 штатах. Местные власти компенсируют от 20 до 30% затрат на производство лент.

В Псковской области идут съемки картины Игоря Угольникова «Учености плоды», часть затрат на производство которой уже будут компенсированы из бюджета региона. Лента расскажет о событиях 1943-1944 годов, когда местный житель Сергей (Сергей Безруков) пытается спасти ценности Пушкинского музея. К съемкам фильма приглашались жители Пскова и Пушкинских Гор. Ранее Сергей Безруков опубликовал в своем Instagram фотографии со съемочной площадки фильма.

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