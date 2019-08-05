Светлана Седунова: Псковская область может похвастаться качественными медовыми продуктами

17:48, 05 августа 2019, ПАИ

«Медовый фестиваль» с точки зрения продвижения региона — это тоже определенный интерес: нам есть, чем привлечь и похвастаться, и с точки зрения качественных медовых продуктов в том числе», - заявила председатель автономной НКО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области», который выступает генеральным партнёром фестиваля, Светлана Седунова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

По словам Светланы Седуновой, Центр инноваций социальной сферы Псковской области принимает участие в фестивале с целью поддержки малого и среднего предпринимательства. Одно из направлений деятельности – это организация подобного рода площадок для того, чтобы предприниматели могли продвинуть свою продукцию, показать ее и продать, уточнила она.

Светлана Седунова также добавила, что, если получается при этом выступить партнером, объединить силы и ресурсы для поддержки предпринимателей – это вдвойне ценно.

По словам собеседницы агентства, в Псковской области достаточно большое количество людей, занятых в медовой отрасли. «Я думаю, что все-таки на подобные фестивали будут заходить люди, которым «есть чем похвастаться». Это в любом случае качественный продукт, который может быть продвинут и представлен широкому потребителю», - отметила Светлана Седунова. При этом она выразила надежду, что те производители, которые ещё «не доросли» до такого рода мероприятий, будут «подтягиваться, заботиться о качестве».

«Медовый фестиваль» - традиционное мероприятие, объединяющее пасечников Псковской области - состоится 17 августа в Пскове в десятый раз, праздник пройдет в Детском парке с 10:00 до 18:00. На данный момент о своем участии заявили более 40 пчеловодов региона. На площадке фестиваля можно будет приобрести мед в розлив и в сотах, прополис, восковые свечи и многое другое. Также на «Медовом фестивале» запланированы развлекательные программы, в частности, на мероприятии выступят фольклорные и танцевальные коллективы.

Псковский «Медовый фестиваль» хорошо известен за пределами региона. В 2013 году фестиваль стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Организаторами «Медового фестиваля» выступили Псковское агентство информации и Медиахолдинг Псковской области при поддержке регионального комитета по культуре.