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Общество

Для внедрения «моды на добро» в России могут создать школу блогера

Участники Всероссийского форума молодых семей, проводимого в Псковской области в эти дни, предложили открыть школу блогера для создания «позитивного и захватывающего внимания молодежи контента». Как передает корреспондент Псковского агентства информации, вопрос был поднят в рамках встречи с уполномоченным при президенте России по правам ребенка Анной Кузнецовой. По словам авторов инициативы, необходимо менять наполнение социальных сетей, больше приводить позитивных примеров, больше рассказывать о хорошем.

Анна Кузнецова отметила, что в стране действительно назрела необходимость «формировать вектор движения в сторону моды на добро» и охотно поддержала идею о школе блогера. «Я за то, чтобы мы объединили свои ресурсы. Умеешь вести блог - веди блог. Каждый из нас формирует контент», - добавила она.

Всероссийский форум молодых семей открылся в Псковской области. Его участниками стали около 400 представителей более чем 40 регионов страны. В центре внимания обсуждение вопросов создания семьи, материнства и детства.

В ходе работы форума его участники уже озвучили ряд предложений. Среди них - закрытие телепроекта «Дом - 2». 

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