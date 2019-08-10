Узнать все об установке окон и дверей смогут гости «Медового фестиваля» в Пскове

11:08, 10 августа 2019, ПАИ

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На «Медовом фестивале», который состоится в Пскове 17 августа, посетители смогут не только купить мед, но и проконсультироваться у специалистов «Завода Оконная мануфактура», который выступает партнером мероприятия. Об этом Псковскому агенству информации сообщили организаторы.

«Завод Оконная мануфактура» - завод полного цикла - производит и продает изделия из ПВХ и алюминия: окна, двери, лоджии, балконы, алюминиевые конструкции, вентилируемые фасады. Компания занимается установкой жалюзи и рулонных штор, гаражных и въездных ворот, роллетов. У компании - 8 офисов продаж, а также собственная сервисная служба.

Специалисты компании сделают бесплатные замеры и гарантируют качество продукции, возможна рассрочка.



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«Медовый фестиваль» - традиционное мероприятие, объединяющее пасечников Псковской области - состоится 17 августа в Пскове в десятый раз, праздник пройдет в Детском парке с 10:00 до 18:00. На данный момент о своем участии заявили более 40 пчеловодов региона. На площадке фестиваля можно будет приобрести мед в розлив и в сотах, прополис, восковые свечи и многое другое. Также на «Медовом фестивале» запланированы развлекательные программы, в частности, на мероприятии выступят фольклорные и танцевальные коллективы.

Псковский «Медовый фестиваль» хорошо известен за пределами региона. В 2013 году фестиваль стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Организаторами «Медового фестиваля» выступили Псковское агентство информации и Медиахолдинг Псковской области при поддержке регионального комитета по культуре.