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Общество

«Лучшее селфи лета» опубликовала актриса Светлана Иванова после визита в пушкиногорский «Зооград»

Instagram Светланы Ивановой

33-летняя российская актриса театра и кино Светлана Иванова посетила экопарк «Зооград» в Пушкинских Горах, где сфотографировалась с лосем по кличке Майя. Об этом она сообщила в своем Instagram. «В номинации «лучшее селфи лета» уверенно побеждаем мы с «лосяшей», – написала Светлана Иванова. Она указала, что теперь лось ее «новое любимое животное».

Также актриса посетила могилу поэта Александра Пушкина в Святогорском Успенском монастыре.

Instagram Светланы Ивановой

Кроме этого, Светлана Иванова договорилась с коллегой, уроженкой Пскова Юлией Пересильд об экскурсии по псковским достопримечательностям. 

В Пушкинских Горах актриса находится на съёмках фильма «Учености плоды», который рассказывает о событиях 1943-1944 годов, когда местный житель пытается спасти ценности Пушкинского музея. Главную роль в фильме играет актер Сергей Безруков.  К съемкам фильма приглашались жители Пскова и Пушкинских Гор.

Светлана Иванова снималась в таких фильмах, как «Август. Восьмого», «Легенда №17», «Герой», «Темный мир» и «Поклонница».

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