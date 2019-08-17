В Пскове 17 августа пройдет «Медовый фестиваль»

09:47, 17 августа 2019, ПАИ

Традиционный праздник «Медовый фестиваль» пройдет 17 августа в Детском парке Пскова. Его участниками ежегодно становятся около полусотни пчеловодов Псковской области. На площадке мероприятия состоится ярмарка меда. Кроме того, гости фестиваля выберут самый вкусный мед и лучшего пасечника.

Наряду с этим в Детском парке запланированы игры и конкурсы для детей, мастер-классы, ярмарка изделий ручной работы. Будут организованы точки питания. Партнеры фестиваля вручат подарки.

Особое внимание будет уделено сбору средств для Киры Дегтяревой - трехлетней девочки из Пскова. Совместно с региональным отделением Российского детского фонда организаторы праздника организуют продажу медовика - каждый год для «Медового фестиваля» пекут гигантский торт. В этот раз его вес составит около 100 кг.

Организаторами праздника выступают Псковское агентство информации и Медиахолдинг Псковской области при поддержке регионального комитета по культуре.

Программа мероприятия здесь >>>.