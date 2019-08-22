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Общество

Псковские депутаты планируют выезжать на муниципальные предприятия ежеквартально

Депутаты Псковской городской Думы планируют сделать выезды на муниципальные предприятия ежеквартальными, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

30 июля парламентарии ознакомились с работой псковского «Горводоканала», 7 августа – с «Псковскими тепловыми сетями», а накануне осмотрели объекты городского банно-прачечного комбината. Депутаты поделились своими впечатлениями по итогам серии этих выездов.

«Общее впечатление - многие объекты муниципальных предприятий еще советских времен, поэтому, конечно, некоторые требуют полной реконструкции. Старый фонд нужно менять - от этого никуда не денешься. Мы должны стараться переходить на автоматизацию и современные технологии, - отчасти мы увидели это на «Горводоканале» и «Псковских тепловых сетях», - сказала депутат Юлия Пожидаева.

По её словам, муниципальные бани, «к сожалению, устарели и морально, и технически». По её мнению, чтобы решить эти проблемы нужно применять новый, современный подход. «Для любой модернизации нужны средства. А для выделения финансирования нужен бизнес-план, нужно понимать, что конкретно делать, в каком направлении двигаться, и какие у этого пути перспективы», - подчеркнула депутат.

При этом парламентарий отметила, что муниципальное имущество должно оставаться в «руках города». Она напомнила о продаже собственнику бани №4 на улице Гагарина, которую тот потом снёс. «Такое безобразие не должно повториться. Надеюсь, совместными усилиями мы найдем выход, и получится поднять муниципальное предприятие «БПК» на новый уровень», - заключила Юлия Пожидаева.

Депутат Федор Постнов отметил, что был приятно удивлен, увидев на «Горводоканале» стремление правильно оформить входные группы. «Стало заметно желание руководителя обращать внимание на мелочи, ведь из мелочей и складывается качество жизни. Замечать детали и думать о людях - признак хорошего руководителя», - подчеркнул он. Также парламентарий отметил, что, когда предприятия возглавляют депутаты, - это положительно сказывается на предприятии, его работниках, и в конечном итоге на жителях.

В то же время Федор Постнов остался недоволен тем, что муниципальные бани не адаптированы для малоподвижных групп населения. «Мы ведь в XXI веке живем, а все еще пользуемся старыми находками, изобретениями, идеями. Нужно менять мышление и стремиться вперед, тогда будет совсем другой результат», - заметил он.

Парламентарий Эдуард Белов предложил сделать депутатские выезды на муниципальные предприятия ежеквартальными, так как благодаря таким мероприятиям депутаты начинают понимать технологические процессы, вникать в специфику каждого предприятия и видеть нужды и потребности каждого из них. «Возможно, стоит рекомендовать главе города сделать такие выезды ежеквартальными, чтобы видеть изменения, контролировать освоение выделенных средств и поддерживать предприятия на местах», - сказал парламентарий.

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