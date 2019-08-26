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Общество

ФОТОФАКТ: Улица Юности в Пскове до сих пор не открыта для автомобильного движения

Фото ПАИ

Улица Юности в Пскове до сих пор не открыта для автомобильного движения. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, сроки открытия уже неоднократно переносились.

Так, в ходе выезда на объект 12 августа глава администрации Пскова Александр Братчиков потребовал от подрядчика устранить все недостатки и открыть улицу для движения 25 августа. На дворе уже 26 августа, а сроки ввода объекта в эксплуатацию пока остаются неизвестными. Но местные жители уже не стесняясь паркуют автомобили на улице Юности.

Фото ПАИ

Автомобильное движение должны были запустить и к 21 июля, и 22 апреля. Открыть улицу в апреле, кстати, подрядная организация обещала губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. 

Фото ПАИ

В роли подрядной организации выступает группа компаний «Стройиндустрия». Генеральный директор — Анатолий Палкин.

Фото ПАИ

Муниципальный контракт на строительство улично-дорожной сети вокруг жилого квартала «Северный» в створе улиц Инженерной и Юности в Пскове был заключен еще в 2015 году.

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