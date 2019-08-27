Образовательные туры по псковским памятникам ЮНЕСКО рекомендовали организовать педагогам

13:29, 27 августа 2019, ПАИ

Псковским педагогам рекомендовали организовать образовательные туры по 10 храмам Пскова, которые были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. С соответствующей рекомендацией выступил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов на областном педагогическом совете, который проходит 27 августа в Псковской инженерно-лингвистической гимназии, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Седунов обратил внимание педагогов на то, что в Псковской области появились 10 памятников ЮНЕСКО, к которым следует привлекать внимание родителей, учителей и школьников.

7 июля в Баку на 43-й сессии комитета всемирного наследия организации была одобрена заявка Псковской области о включении 10 объектов в список ЮНЕСКО. В их числе: собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, ансамбль Спасо-Мирожского монастыря (Преображенский собор), ансамбль Снетогорского монастыря (Собор Рождества Богородицы), церковь Михаила Архангела с колокольней, церковь Покрова от Пролома, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья (остатки колокольни, ворота и ограда), церковь Георгия со Взвоза, церковь Богоявления со звонницей, церковь Николы со Усохи и церковь Василия на Горке.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подчеркнул, что данное решение накладывает большую ответственность на регион. Позже в интервью корреспонденту Псковского агентства информации глава региона сообщил, что в список всемирного наследия ЮНЕСКО областные власти планируют включить еще несколько памятников, находящихся на территории Псковской области.