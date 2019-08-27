Святослав Колинко: Остров Белов - одна из ярких жемчужин Псковской области

14:40, 27 августа 2019, ПАИ

Остров Белов – одна из ярких жемчужин Псковской области, которая привлекает туристов. Такое мнение высказал заместитель главы Псковского района Святослав Колинко в ходе прямого эфира проекта ПАИ-live 27 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, на острове Белов выделяют несколько климатических зон, в некоторых местах есть девственная природа. «Я бы не стал отменять статус острова как памятника природы, потому что Белов привлекает много туристов», - заявил он в ответ на предложение местных жителей вывести территорию населенного пункта из состава памятника природы. Святослав Колинко отметил, что если на острове Белова разрешить массовую застройку, то остров превратится просто в деревню, «в которую будет неинтересно приезжать».

Замглавы Псковского района также рассказал, что на Талабских островах в конце прошлого года появился фельдшер из Москвы. «Это приятно, что человек нашел в себе силы поменять мегаполис на небольшой остров», - подчеркнул он. При этом замглавы района добавил, что медиками работать приезжало много людей, но они не выдерживали и уезжали. «Вроде бы все им нравилось, хотели работать, но как-то не складывалось», - уточнил он.

Святослав Колинко отметил, что работающему на островах фельдшеру предоставили квартиру в здании, где располагается школа, ФАП и администрация. «Мы готовы к диалогу, может нужно подобрать земельный участок сначала, а потом построить дом, - подчеркнул он. - Фельшер даже говорила, что сама хочет найти средства на постройку».

Также замглавы Псковского района отметил, что районная администрация всегда помогает жителям островов решать различные вопросы.

24 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил Талабские острова. По итогам рабочей поездки глава региона поручил подчиненным выделить катер и служебное жилье для обслуживающего острова фельдшера, установить дополнительный павильон для складирования мусора и вывезти старую несанкционированную свалку, привести в порядок братское захоронение воинов, которые погибли при освобождении острова Залита. Также на острове Залита будет отремонтирована центральная улица и установлена воркаут-площадка, появится пожарная машина.