Посвященный нацпроектам форум будет проходить в России каждые два года

10:00, 04 сентября 2019, ПАИ

Российский форум, посвященный национальным проектам, будет проходить раз в два года. Как сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера – руководителя аппарата правительства Константина Чуйченко, в 2020 году мероприятие состоится в Казани. «По остальным определимся позже. У нас много достойных городов для проведения форума», - добавил спикер.

В Псковской области реализация нацпроектов дала мощный импульс развитию системы образования, здравоохранения, отраслям сельского хозяйства, изменила ситуацию в жилищной политике. Координирует данную работу комиссия при администрации региона по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политики, которую возглавляет губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В профильных комитетах и управлениях функционируют рабочие группы.

В августе в регионе состоялись Всероссийский форум молодых семей, Всероссийский открытый профессионально-общественный форум «За ЗОЖ». В июле в Себежском районе прошел молодежный форум «Без границ». В дни осенних каникул – 2019 в Псковской области запланирован первый детский форум.