Гастроли Новороссийского театра начнутся в Пскове 19 сентября

19 сентября в Пскове начнутся гастроли Новороссийского театра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На Большой сцене Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина новороссийские актеры представят четыре постановки. 19 сентября в 18:00 и в 20:00 зрители увидят комедийную инсценировку рассказа Владимира Орлова «Что-то зазвенело». Это спектакль режиссера Петра Норца - о преданности, добре и предательстве, обо всем, что называется «жить на полную катушку».

На музыкальную комедию с грузинским акцентом «Невеста из Имеретии» псковичей приглашают 20 сентября в 19:00. Зрителей ждет динамичная постановка главного режиссера театра Евгения Кушпеля о взаимоотношении поколений в одной грузинской семье. Тосты, песни и танцы сопровождают действие спектакля, не давая публике ни на секунду отвлечься от происходящего на сцене.

Свою версию володинских «Пяти вечеров» новороссийцы представят 21 сентября в 18:00. Спектакль будет идти в сопровождении живой музыки и погрузит зрителей в атмосферу 50-х. Постановка Евгения Кушпеля и Виктории Десятовой.

Завершатся гастроли Новороссийского театра 22 сентября в 18:00 трагикомедией «Играй, скрипач!». Спектакль поставлен главным режиссером театра Евгением Кушпелем по мотивам комедии Григория Горина «Поминальная молитва», которая была написана по мотивам произведений Шолом-Алейхема, в частности, «Тевье-молочник». Действие пьесы развивается в начале XX века.

Новороссийский народный муниципальный драматический театр имени Владимира Амербекяна существует 57 лет. С 1999 года театр возглавляет Заслуженный работник культуры Кубани, режиссер Евгений Кушпель. Данные гастроли новороссийского коллектива проходят как обменные в рамках федеральной межрегиональной программы «Большие гастроли». Труппа Псковского драмтеатра покажет лучшие спектакли из своего репертуара на сцене в Новороссийске в сентябре этого года.

Телефон кассы театра в Пскове 8 (8112) 72-80-22.