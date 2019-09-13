0
09:12
Смерть в объективе: «Полароид» - черное пятно в карьере Ларса Клевберга
19:22
Марафон «Все грани Гранина» пройдёт в Пскове с 26 по 29 сентября
18:44
Администрация Екатеринбургского ТЮЗа о псковском «Ревизоре»: Такой формат искусства недопустим
18:12
Псков в ожидании «Собора»: Обнародованы первые фотографии со съёмочной площадки сериала
17:28
Съемки исторического сериала «Собор» пройдут в Пскове
12:32
Закон о поддержке кинематографа приняли в Псковской области
17:09
Кинопремьеры недели: «Щегол», «Пункт назначения: смайл» и «Стриптизерши»
Еще новости
  • Коротко
Культура

Гастроли Новороссийского театра начнутся в Пскове 19 сентября

19 сентября в Пскове начнутся гастроли Новороссийского театра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На Большой сцене Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина новороссийские актеры представят четыре постановки. 19 сентября в 18:00 и в 20:00 зрители увидят комедийную инсценировку рассказа Владимира Орлова «Что-то зазвенело». Это спектакль режиссера Петра Норца - о преданности, добре и предательстве, обо всем, что называется «жить на полную катушку».

На музыкальную комедию с грузинским акцентом «Невеста из Имеретии» псковичей приглашают 20 сентября в 19:00. Зрителей ждет динамичная постановка главного режиссера театра Евгения Кушпеля о взаимоотношении поколений в одной грузинской семье. Тосты, песни и танцы сопровождают действие спектакля, не давая публике ни на секунду отвлечься от происходящего на сцене.

Спектакль "Невеста из Имеретии"

Свою версию володинских «Пяти вечеров» новороссийцы представят 21 сентября в 18:00. Спектакль будет идти в сопровождении живой музыки и погрузит зрителей в атмосферу 50-х. Постановка Евгения Кушпеля и Виктории Десятовой.

Спектакль "Пять вечеров"

Завершатся гастроли Новороссийского театра 22 сентября в 18:00 трагикомедией «Играй, скрипач!». Спектакль поставлен главным режиссером театра Евгением Кушпелем по мотивам комедии Григория Горина «Поминальная молитва», которая была написана по мотивам произведений Шолом-Алейхема, в частности, «Тевье-молочник». Действие пьесы развивается в начале XX века. 

Спектакль "Играй, скрипач!"

Новороссийский народный муниципальный драматический театр имени Владимира Амербекяна существует 57 лет. С 1999 года театр возглавляет Заслуженный работник культуры Кубани, режиссер Евгений Кушпель. Данные гастроли новороссийского коллектива проходят как обменные в рамках федеральной межрегиональной программы «Большие гастроли». Труппа Псковского драмтеатра покажет  лучшие спектакли из своего репертуара на сцене в Новороссийске в сентябре этого года.

Телефон кассы театра в Пскове 8 (8112) 72-80-22.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Марафон «Все грани Гранина» пройдёт в Пскове с 26 по 29 сентября
13 сентября 2019
Марафон «Все грани Гранина» пройдёт в Пскове с 26 по 29 сентября
Администрация Екатеринбургского ТЮЗа о псковском «Ревизоре»: Такой формат искусства недопустим
13 сентября 2019
Администрация Екатеринбургского ТЮЗа о псковском «Ревизоре»: Такой формат искусства недопустим
Псков в ожидании «Собора»: Обнародованы первые фотографии со съёмочной площадки сериала
13 сентября 2019
Псков в ожидании «Собора»: Обнародованы первые фотографии со съёмочной площадки сериала
Съемки исторического сериала «Собор» пройдут в Пскове
12 сентября 2019
Съемки исторического сериала «Собор» пройдут в Пскове
Закон о поддержке кинематографа приняли в Псковской области
12 сентября 2019
Закон о поддержке кинематографа приняли в Псковской области
Назван объём региональной компенсации создателям фильмов в Псковской области
11 сентября 2019
Назван объём региональной компенсации создателям фильмов в Псковской области
Памятник Александру Невскому планируется установить на берегу Чудского озера
11 сентября 2019
Памятник Александру Невскому планируется установить на берегу Чудского озера
Заключительная смена проекта «Волонтёры наследия» проходит в Псковской области
10 сентября 2019
Заключительная смена проекта «Волонтёры наследия» проходит в Псковской области

Идет загрузка...