Все лесные пожары потушены в России

14:52, 30 сентября 2019, ПАИ

По состоянию на 30 сентября в России нет действующих лесных пожаров, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральную авиалесоохранную службу.

В ведомстве уточнили, что последние лесные пожары в России были потушены 29 сентября на площади 94 гектара. Их тушили 100 человек, 24 единицы техники и 13 воздушных судов.

В настоящий момент режим чрезвычайной ситуации нигде не введен. Сейчас в регионы России пришло похолодание. В некоторых городах Сибири сегодня выпал первый снег, в Псковской области он ожидается 4 октября.

В июле лесные пожары начались в Сибири в труднодоступных районах Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии. В тушении лесных пожаров в Сибири принимали участие экипажи Ил-76 из Псковской области. По предварительной оценке Рослесхоза, с начала года ущерб от лесных пожаров составил 7 млрд рублей.