Псковского депутата Ульяну Михайлову допросили в качестве подозреваемой

19:47, 30 сентября 2019, ПАИ

Депутата Псковского областного Собрания Ульяну Михайлову допросили в качестве подозреваемой следователи следственного управления Следственного комитета России по Псковской области 30 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

Отмечается, что допрос проходил по уголовному делу о присвоении и растрате денег Псковского облсовпрофа при оформлении частных поездок в Ленинградскую область в виде служебных командировок. На допросе Ульяна Михайлова не смогла сообщить следствию убедительные данные, что фигурирующие в деле поездки в Санкт-Петербург, оформленные как ее командировки, носили служебный характер.

В ведомстве акцентировали внимание на том, что озвученные в средствах массовой информации фамилии известных людей, с которыми якобы встречалась подследственная в определенные даты, относятся к периоду, который не является предметом расследования.

Информация том, что в отношении Ульяны Михайловой возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ появилась 26 сентября. В рамках уголовного дела проходили обыски у руководства Псковского облсовпрофа.

В настоящее время обязанности председателя Псковского облсовпрофа исполняет Андрей Хришкевич.